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JM Eagle LA女子高球賽 獎金加碼475萬創紀錄

洛杉磯訊
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2026年「JM Eagle LA女子錦標賽（JM Eagle LA Championship presented by Plastpro，見圖）」日前於威爾希爾鄉村俱樂部(Wilshire Country Club)圓滿落幕。本屆賽事除見證澳洲名將漢娜·葛林(Hannah Green)四年內三度奪冠的傳奇時刻外，主辦單位JM Eagle與Plastpro正式宣布將總獎金加碼至475萬美元，此舉刷新了LPGA非大滿貫及非賽季終點站的常規賽獎金紀錄，在體育界引發熱烈回響。

此次獎金的大幅調整，由JM Eagle董事長王文祥(Walter Wang)與Plastpro創辦人王范文華(Shirley Wang)親自推動。在賽事期間，王文祥明確指出，主辦方的核心願景在於縮短女子職業高爾夫與男子賽事的待遇差距。他表示，優秀的女性運動員應獲得與其專業實力相匹配的報酬，透過將獎金提升至475萬美元，不僅是對參賽球員卓越表現的實質獎勵，更是對推動女子職業運動商業化公平性的堅定承諾。

賽事競技內容方面，本屆戰況尤為激烈。決勝輪中，漢娜·葛林一度落後領先者6桿，但她憑藉出色的球場策略與心理素質，在賽事後段上演驚人的追分戲碼，最終在附加賽中擊敗對手成功衛冕。葛林在賽後受訪時，對主辦單位的遠見表達高度肯定。她認為，高額獎金不僅提升了常規賽的競爭張力，更讓球員在無後顧之憂的情況下，能夠專注於展現最高水準的球技。

JM Eagle透過本項賽事，將企業文化中「追求卓越」與「回饋社會」的精神，深度融入體育贊助戰略。業界分析指出，JM Eagle LA錦標賽此次的獎金加碼，無疑為女子高爾夫產業設定了全新的標竿，將可能帶動後續LPGA賽事獎金結構的連鎖效應，提升女子職業高爾夫在全球體育市場的話語權。

隨著2026年賽事的落幕，JM Eagle LA錦標賽已確立其作為LPGA年度常規賽的關鍵地位。透過實質的財務挹注與專業的賽事運作，主辦單位不僅為洛杉磯地區帶來了一場國際體育盛事，更為推動女子體育平權運動立下了里程碑。

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