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觀念影像策劃 李玉潔多次獲獎

洛杉磯訊
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在當代華人觀念影像藝術的國際化過程中，李玉潔是探索者與實踐者（見圖）。她將東方哲思的深邃內核與當代視覺的普世語法完美融合，用一部部兼具思想深度、視覺美感與文化底蘊的作品，在國際藝術舞台上留下了鮮明的中國印記。從柏林藝術雙年展金獎，到義大利列奧視覺藝術獎、聖莫雷獎，從佛羅倫斯年度國際藝術展到平遙國際攝影大展，李玉潔的每一次亮相，都是其精準策劃思維與創作能力的展現。

身為觀念影像的策劃者，李玉潔始終堅持「觀念先行，視覺落地」的創作邏輯。她的每一部作品，都始於對一個核心普世命題的深度思考：《海闊天空》探討自由與歸屬的精神矛盾，《鐵軌上的禪》挖掘時間的厚度與生命的沉澱，《裂隙間的圓舞》詮釋危機與新生的辯證關係。圍繞著這些核心觀念，她對視覺符號、畫面結構、色彩搭配進行精密策劃，讓每個視覺元素都成為觀念的載體，讓影像成為思想的延伸。

李玉潔的策劃智慧，更體現在「文化轉譯」的精準把握。她深知，中國觀念影像的國際化，不是拋棄本土文化，而是找到東方文化與普世命題的創意介面。在《裂隙間的圓舞》中，她以東方哲學「否極泰來」為內核，將「裂隙」與「圓舞」的矛盾意象進行視覺融合，用當代抽象的視覺形式，讓西方觀眾能直接理解作品的普世內涵，同時又能體會到東方辯證思維的獨特韻味。

身為義大利國家美術協會、英國皇家攝影協會等國際藝術機構的會員，同時兼任多場國際藝術大賽的評委，李玉潔的策劃實踐始終兼具國際視野與本土堅守。她多次參與國際藝術交流，卻始終紮根東方文化的土壤，讓作品擁有鮮明的文化認同。她的作品既融入了當代國際藝術的對話體系，也保持著東方的靜觀美學與人文關懷。

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