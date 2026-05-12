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現代汽車慶亞太裔傳統月 捐洛市圖書館2萬5千元

洛杉磯
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為慶祝五月美國亞太裔繼承月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，北美現代汽車向洛杉磯圖書館基金會(Library Foundation of Los Angeles)和洛杉磯市立圖書館(Los Angeles Public Library)捐贈25000元，支持美國亞太裔的人文教育和社區活動項目及稍後將宣布的由北美現代汽車贊助的青少年寫作比賽。

北美現代汽車體驗行銷與多元文化行銷總監Erik Thomas表示，現代汽車深信，像洛杉磯市立圖書館這樣的文化機構在凝聚社區方面扮演著極為重要的角色。支持美國亞太裔繼承月的活動，透過今年稍後的青少年寫作比賽，反映現代汽車致力在服務的社區中培養創造力、學習能力，以及文化鑑賞力的承諾。有助於激勵下一代，同時也頌揚洛杉磯充滿活力的各種故事和聲音。

北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez表示：現代汽車很榮幸能透過支持文化教育和社區群體聯繫來慶祝洛杉磯市立中央圖書館成立一百周年和美國亞太裔傳統月。

這筆捐款將用於支持洛杉磯市立圖書館在其中央總館舉辦的美國亞太裔繼承月歡樂慶祝活動(AAPI Joy Festival)以及其他文化項目。該活動恰逢中央總館的一百周年慶典。此舉體現了現代汽車持續致力於促進包容性和文化意識的承諾，進一步加深了其與美國亞裔群體的聯繫。

洛杉磯市立圖書館館長John F. Szabo表示：透過AAPI Joy美國亞太裔傳統月慶祝活動，洛杉磯市立圖書館為社區群體創造機會，讓大眾分享傳統、慶祝亞太文化，並藉由文學與藝術建立聯繫。感謝現代汽車對這項意義非凡的慶祝活動的持續支持，這有助於提供免費的文化體驗，展現美國亞太裔群體的多樣性並擴大他們的影響力。

在五月之後持續慶祝美國亞太裔傳統文化

除了在五月美國亞太裔繼承月期間的活動，為了進一步推廣亞太裔文化和文學素養，現代汽車也將贊助一項青少年寫作比賽，鼓勵年輕作家提交短篇作文，展現他們的創造力。比賽將由知名的美國亞太裔作家所組成的評審團進行評選。比賽主題、參賽資格、截止日期，以及獎項細節將於2026年稍後公布。

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