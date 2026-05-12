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奧斯卡金獎作曲家在南海岸廣場Fueguia 1833 香氛旗艦店現場演奏

洛杉磯
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阿根廷頂級香氛品牌Fueguia 1833近日正式進駐South Coast Plaza開設品牌首間美國西岸旗艦精品店。開幕活動因奧斯卡金獎作曲家Gustavo Santaolalla親自現場演出，成為近期南加精品與文化圈最受矚目的盛事之一。

Fueguia 1833由藝術家、調香師與音樂人Julian Bedel於2010年在阿根廷布宜諾斯艾利斯創立，以南美洲原始自然、植物學與藝術文化為核心精神。品牌強調小批量手工製香與天然植物原料，至今已成為全球高端小眾香氛界極具代表性的名字之一。

此次South Coast Plaza新店開幕，同步發表全新香氛「Ronroco」，名稱來自安地斯山脈傳統十弦樂器Ronroco，也是Gustavo Santaolalla音樂作品中極具代表性的聲音元素。他曾以《Brokeback Mountain（斷背山）》及《Babel（火線交錯）》榮獲奧斯卡最佳原創配樂獎，同時也是HBO熱門影集《The Last of Us》配樂創作者。

Julian Bedel在活動中分享合作源自兩人對於「聲音與氣味如何觸發記憶」的共同迷戀。樂器本身除了聲音之外，其木材與歲月留下的氣味，同樣擁有令人著迷的靈魂與能量。

Gustavo Santaolalla則形容Ronroco香氛像是一段「能被聞到的音樂」，其中雪松與雲杉象徵樂器木質琴身的溫暖感，而樹脂與草本氣息則傳遞出安地斯文化中帶有神秘與靈性的共鳴。

當晚活動高潮，則是Santaolalla親自現場演出，低沉而悠遠的琴聲在精品店空間中迴盪，香氣、音樂與空間藝術彼此交融，讓現場賓客宛如進入一場結合南美自然與感官藝術的沉浸式體驗。

Anton Segerstrom也親自到場祝賀，歡迎Fueguia 1833加入South Coast Plaza精品版圖。Fueguia 1833目前全球僅有十餘間精品店，South Coast Plaza店則是品牌首間美國西岸據點，也象徵其正式進一步拓展北美精品市場。

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