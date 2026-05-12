開心直播5月17日聖蓋博開講 解析「周周贏收租寶」穩健現金流與Alex武「25萬到125萬美金」實戰

專注服務北美華人社區的財經教育平臺開心直播（CrazyLive）將於5月17日（周日）下午1時30分，在聖蓋博希爾頓酒店（San Gabriel Hilton, 225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）舉辦大型公開講座。本場活動以「周周贏 · 收租寶穩健現金流體系」與「Alex武實戰案例」為兩大核心主題，系統解析華人家庭在美股期權市場中應如何配置穩健倉與進攻倉。

主講陣容由四位風格迥異的導師組成。宏觀分析師Warren王（王老師）將解讀2026年下半年美股走勢，重點分析AI浪潮下的新機遇與風險，並結合艾略特波浪與「時間之窗」框架，梳理大勢方向。實戰交易員Alex武將公開其近期一個月由25萬美元增長至125萬美金的真實交易過程，講解激進策略下高彈性短線機會的捕捉邏輯、風險邊界與資金管理紀律。期權實戰家小戴（戴晴）將圍繞「周周贏」（現金擔保賣出認沽期權）與「收租寶」（備兌認購期權）兩大核心策略，分享家庭帳戶的實戰應用與持倉管理。「周周贏」團隊代表則將介紹穩健現金流系統的整體框架，以及如何通過長期複合策略，逐步建立家庭投資帳戶。

主辦方介紹，本次講座並非單一鼓吹高風險高回報，而是希望讓華人家庭看到——穩健現金流可以是家庭財富的「壓艙石」，激進打法只在小比例資金中參與，二者並行才是健康的家庭投資結構。議程同時包括「家庭財富規劃」專題，涉及孩子第一桶金計畫、大學教育基金提前佈局，以及從零開始建立投資帳戶的實操路徑。

開心直播總部位於南加州阿凱迪亞，在爾灣、紐約、矽谷及香港設有分支機搆。公司創始人Warren王長期在AM 1300、AM 1430華語財經廣播主持《每週華爾街》節目，在北美華人投資圈具備較高知名度。開心直播首席運營官戴晴表示，公司持續投入期權策略研究，希望把華爾街專業級工具帶給普通家庭——讓不是富二代、也不是華爾街精英的普通人，也能用期權讓小資金健康增長。

講座免費入場，席位有限。現場掃碼可獲得期權實戰清單及NVDA（英偉達）策略拆解等獨家資料。報名及諮詢請添加微信warrenwang2025。更多訊系可至官網 https://lecture.crazylive.ai