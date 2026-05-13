松立假期美西黃石公園7日遊 1980元起

成立已近30年的松立假期，在美國建國250周年之際，首推美西黃石國家公園7天精華之旅（見圖），費用1980元起，訂於7月1日出發，名額有限，盡早報名。另凡於5月30日前報名，2027年5月18日出發的成都熊貓號南北疆豪華火車，可享200元優惠。

松立假期負責人Jenny表示：松立向以國際旅遊、遊輪行程而著名，深受參加過的旅者讚揚，今年正值美國建國250周年，特別推出：美西黃石國家公園7天遊，將展開一場壯麗的美國西部探索之旅，從鹽湖城出發，走訪大鹽湖州立公園 與歷史悠久的聖殿廣場，深入黃石國家公園欣賞間歇泉與大稜鏡泉奇景，漫遊大提頓國家公園壯闊山河，並造訪拉什莫爾山國家紀念公園感受歷史震撼。七天行程結合自然奇觀與西部文化，一次收藏經典美景。

Jenny張擁有豐富的旅遊經驗及專業的知識，每一個行程勢必親自體驗，以確保遊客所到之處都能玩的盡興，吃的好，玩的好，住的更是舒適。她特別推薦：(1)全景新疆 陸上行穿越南北疆16日遊，費用2299元起。從天山天池、喀納斯、禾木到賽里木湖，欣賞雪山湖泊與草原森林，再深入庫車、莎車、塔什庫爾干與喀什老城，體驗絲路文化、沙漠風光與多民族人文風情，一次走遍新疆精華。人生值得一遊。(2)絲路夢享號15天全景南北疆環線，搭乘絲路夢享號豪華列車，全程入住高端酒店與特色渡假村。(3)2027成都熊貓號南北疆豪華火車，躺著就可玩遍南北疆。

該公司尚有多種行程：歐洲風情文化之旅，精選亞洲團，遊輪行程及美國國內其他特別團，不論長假期或短假期，松立提供多種的選擇。

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