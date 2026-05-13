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周華健「少年奇幻之旅」巡演 6月27日大莊家會展中心登場

特曼庫拉市訊
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大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻周華健2026《少年的奇幻之旅3.0演唱會》（見圖），6月27日（星期六）在大莊家會展中心舞台上，周華健將再次讓樂迷們感受他音樂世界的多元與豐富，縱使唱過千山萬水，仍是最初的少年，依舊陽光燦爛。

周華健出道至今已40年，他獨特的嗓音講述著一個個感人至深的故事，每一首歌早已深深烙印並陪伴跨代歌迷的歲月。深受李安電影《少年Pi的奇幻漂流》的啟發，周華健「少年的奇幻之旅」巡迴演唱會，為其2019年「少年」唱片系列的延伸，如今已升級至3.0版本，這是屬於華健自己內心少年的奇幻之旅。

闊別多年，跨海與洛杉磯歌迷有弦相聚，此次巡演，周華健將攜同幾位合作多年的音樂夥伴， 唱他最想唱的歌，包括有他少年時最喜愛的歌曲，每個音符都將把他的音樂世界演繹得淋漓盡致。此外，他亦將展現一貫幽默歡愉的談吐；還有關於專輯裡的那些堅持與任性的奇幻之旅，屆時，歌迷將沉浸在周華健四十年的音樂旅程。

把握機會前來「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)欣賞周華健2026《少年的奇幻之旅3.0演唱會》北美巡演首站音樂盛宴，票價由98元起。購票熱線(626)632-1994，詳情可電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯約一個半小時車程。

「大莊家」會展中心擁有約四萬尺的多功能空間，可用於舉辦音樂會、現場體育賽事、展覽、婚禮及各類大型活動，並另設有約兩萬尺的寬敞前廳空間。「大莊家賭場度假村」擁有超過5,500台最新潮角子老虎機，152張賭桌娛樂，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理以及世界錦標賽級的「Journey」高爾夫球場，為賓客提供至尊休閒度假勝地。

洛杉磯 李安

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