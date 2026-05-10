長榮航空馬拉松10/25開跑 全新跑旅航站EXPO登場 機票好哩大方送

長榮航空今(8)日在張榮發基金會舉辦2026長榮航空馬拉松宣告記者會，由長榮航空孫嘉明總經理(左三)邀請臺北市政府體育局游竹萍局長(左二)、交通部觀光署國際組鄭智鴻組長(右二)、中華民國路跑協會郭國雄理事長(左一)及中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長(右一)共同主持啟動儀式，邀請海內外跑者踴躍報名。

長榮航空馬拉松將於10月25日正式開跑，5月8日在張榮發基金會舉辦宣告記者會，由長榮航空孫嘉明總經理邀請臺北市政府體育局游竹萍局長、交通部觀光署國際組鄭智鴻組長、中華民國路跑協會郭國雄理事長及中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長共同主持啟動儀式，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者踴躍報名。

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額，將於今(8)日下午5點開放報名，詳情資訊請見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額，將於今(8)日下午5點開放報名，報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎，詳情資訊請見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com

長榮航空持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天，並於今(8)日記者會中宣布捐贈新台幣120萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康與福祉盡一份心力。

【全新「跑旅航站EXPO」登場 打造一站式跑旅體驗】

長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項優質跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。

只要報名參賽長榮馬拉松，就能獲得NIKE為各組別量身打造的賽衣，全馬與半馬跑者是透氣背心，10K和3K則是亮眼舒適的T-Shirt，還有為全馬組獨家準備的長榮空廚完賽餐盒，長榮航空馬拉松代言人周庭印(中)，邀請所有跑者一起來報名。

凡報名參加2026長榮馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關「跑旅航站EXPO」，非參賽者只要加入長榮航空「LINE官方帳號」亦可免費入場，入場者除有專屬優惠好禮，現場消費還可兌換摸彩券，有機會抽中長榮航空亞洲不限航點來回機票一張及旅行箱。

【懂跑訓練班「傳奇」開練】

為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，長榮航空持續推出的「懂跑訓練班」，今年特別邀請到台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供10K、半程及全程馬拉松課程，即日起到5/11 23:59止，報名跑班還享有長榮馬名額八折優惠，掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

只要報名參賽長榮馬拉松，就能獲得NIKE為各組別量身打造的賽衣，全馬與半馬跑者是透氣背心，10K和3K則是亮眼舒適的T-Shirt，還有為全馬組獨家準備的長榮空廚完賽餐盒，長榮航空馬拉松代言人周庭印(中)，邀請所有跑者一起來報名。

【幼苗計畫前進嘉義、苗栗校園深耕巡迴】

為鼓勵青少年挑戰自我，自2023年以來推出的「幼苗計畫－校園深耕巡迴」深受好評，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，截至目前為止已累計近千名青少年參與。今年計劃6月前往嘉義、11月前往苗栗，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

【公益關懷「讓我伴你飛」 打造綠色馬拉松 深化企業社會責任】

長榮航空深化企業社會公益責任，持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天使，讓每個孩子都能擁有一樣的學習起點，並於今(8)日記者會中宣布捐贈新台幣120萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康與福祉做最大努力。

長榮航空也致力於打造綠色馬拉松，邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並由國際知名運動品牌NIKE以環保纖維材質，為跑者設計賽衣，長榮航空與跑者們一同實踐環保！

【跑一公里送100哩 邀請跑者跑向世界】

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者每跑1公里就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。此外，長榮航空結合旅遊及體育資源，攜手雄獅旅遊、東南旅遊、長汎假期、福泰旅遊、航向世界旅遊等旅行社共同推出「長榮航空世界跑」，串聯知名的布里斯本馬拉松、北海道馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、富士山馬拉松等，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。