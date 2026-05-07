TuTu Dance 5月22日托倫斯年度公演：美國!一片土地，萬千故事 舞蹈盛會

南加州舞蹈藝術團體TuTu Dance將於5月22日晚間8時，在James R. Armstrong Theatre舉辦年度大型舞蹈盛會「Lipstick, Shoes & Fancy Moves 2026」，今年以「America: One Land Many Stories（美國：一片土地，多元故事）」為主題，透過音樂與舞蹈交織出多元文化與生命故事，帶領觀眾展開一場跨越族裔、風格與世代的藝術旅程。

由TuTu Dance主辦的「Lipstick, Shoes & Fancy Moves」，多年來已成為南加州極具代表性的跨文化舞蹈演出之一。今年節目內容更加豐富，邀集來自不同背景的專業舞蹈與音樂團體同台演出，展現美國文化多樣性與藝術創造力。

演出陣容包括原住民鼓樂與歌唱團體Bearsprings Singers，以及Intertribal Dancers帶來的美洲原住民傳統舞蹈；Hollywood Hotshots將重現復古美式舞風；知名的Lula Washington Dance Theatre則將演出現代舞作品；Luminario Ballet帶來融合探戈元素的芭蕾舞演出；廣受歡迎的輪椅舞蹈團體The Rollettes，也將展現突破身體限制的舞蹈能量。

此外，節目還包括Sadie Black & Co.的當代芭蕾、Tyler Jacobson的特技舞蹈，以及Versa-Style Street Dance Company帶來的街舞演出，還有YaYa Dance呈現的當代舞作。主辦單位表示，希望透過不同形式的表演藝術，傳達「每一個故事都值得被看見」的理念。

TuTu Dance創辦人暨藝術總監Mary Tu表示，TuTu Dance成立的初衷，是希望讓更多人感受到現場表演藝術的魅力，並為專業與新銳藝術家提供展演平台。她指出，南加州擁有豐富多元的文化背景，而「Lipstick, Shoes & Fancy Moves」正是透過舞蹈與音樂，呈現這片土地最真實且動人的文化活力。

活動將於Torrance Cultural Arts Center舉行，現場提供充足免費停車位。門票一般票價15元，5月12日前輸入折扣碼「STORIES」可享早鳥優惠價11元。活動適合所有年齡層觀賞，服裝建議為Smart Casual。主辦單位也表示，劇場提供有限輪椅座位及特殊需求協助服務，觀眾訂票時可提出相關需求。更多資訊可至TuTu Dance官方網站Attachment.png查詢