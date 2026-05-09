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董天路教授 5/16退休信託傳承2講座

洛杉磯訊
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迦得金融總裁董天路教授，五月十六日於Courtyard Hacienda Heights和Irvine兩場免費的退休與信託傳承講座（見圖），將分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事：

一、透過合法提領策略提高社安退休金，結合9%優先年息收入規劃與長照保障，兼顧退休收入與資產保護。

二、掌握在股市的震盪下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資表現的投資策略。

三、保護除了避免遺產認證，也保護子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，將分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

五月十六日周六，上午場10點Courtyard Marriott Hacienda Hts, 10889 N. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014，下午場2點20151 SW Birch St, Suite 250, Newport Beach, CA 92660，諮詢專線或簡訊(626)826-0880。

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