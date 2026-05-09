暢小平俱樂部 5/16單身餐舞會

暢小平Cindy's Singles單身俱樂部介紹中心，5月16日周六舉辦單身速配餐舞會，時間晚上7時，在Almansor Court Ballroom大型晚餐聯誼舞會，將現場製造出娛樂效果，每位50元，前15位女生優惠價30元，報名可電818-355-0318。

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當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點速配，帶動歡樂氣氛，8點後舞會進行至凌晨12點。地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

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