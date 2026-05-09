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暢小平俱樂部 5/16單身餐舞會

洛杉磯訊
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暢小平Cindy's Singles單身俱樂部介紹中心，5月16日周六舉辦單身速配餐舞會，時間晚上7時，在Almansor Court Ballroom大型晚餐聯誼舞會，將現場製造出娛樂效果，每位50元，前15位女生優惠價30元，報名可電818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，有速配相親請早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點速配，帶動歡樂氣氛，8點後舞會進行至凌晨12點。地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

如想安排一對一介紹也可聯繫Cindy's Singles暢小平中美單身俱樂部介紹中心，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

微信 加州 聖地牙哥

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