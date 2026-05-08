迎母親節 昌興珠寶消費送精美禮

母親節 即將來臨，一份蘊含心意的禮物，成為表達愛與感謝的最佳選擇。昌興珠寶精選母親節禮物，以精緻珠寶點亮母親的優雅光彩；以頂級名錶銘刻屬於母親的每一刻珍貴時光。

昌興表示，珠寶一直是情感最動人的象徵，從細膩鑲嵌的鑽石項鍊，到優雅大方的珍珠耳環，每一件作品都承載著對母親無盡的感謝與敬意，在設計上，融合現代美學與經典元素，不僅適合日常佩戴；更能在重要時刻展現非凡氣質。腕錶則以時間為語言，記錄母親每一個溫暖而珍貴的瞬間，讓佩戴者在分秒流轉中，感受時間的溫柔與力量。

香奈兒CHANEL（見圖）始終將女性的自信、優雅與自由精神融入設計之中，無論是日常佩戴或重要時刻，都能展現母親獨一無二的魅力與風格。品牌標誌性的COCO CRUSH珠寶系列，以簡約而富現代感的菱格紋設計，演繹低調奢華的時尚態度；而靈感源自幸運符號的N°5珠寶系列，則以璀璨鑽石與經典數字元素，象徵珍貴且永恆的愛意。

腕錶方面，經典的J12系列，以黑白陶瓷材質與俐落輪廓，融合運動風格與高級製錶工藝，展現現代女性獨立自信的氣質。優雅精緻的Première系列，則延續品牌經典設計語彙，為日常造型增添細膩光彩。

昌興珠寶感恩酬賓，凡買就送精美禮品，聖蓋博店（全統廣場）地址：140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞店(Arcadia Mall)地址：400 S. Baldwin Ave. L5-L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。