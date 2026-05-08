我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

迎母親節 昌興珠寶消費送精美禮

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

母親節即將來臨，一份蘊含心意的禮物，成為表達愛與感謝的最佳選擇。昌興珠寶精選母親節禮物，以精緻珠寶點亮母親的優雅光彩；以頂級名錶銘刻屬於母親的每一刻珍貴時光。

昌興表示，珠寶一直是情感最動人的象徵，從細膩鑲嵌的鑽石項鍊，到優雅大方的珍珠耳環，每一件作品都承載著對母親無盡的感謝與敬意，在設計上，融合現代美學與經典元素，不僅適合日常佩戴；更能在重要時刻展現非凡氣質。腕錶則以時間為語言，記錄母親每一個溫暖而珍貴的瞬間，讓佩戴者在分秒流轉中，感受時間的溫柔與力量。

香奈兒CHANEL（見圖）始終將女性的自信、優雅與自由精神融入設計之中，無論是日常佩戴或重要時刻，都能展現母親獨一無二的魅力與風格。品牌標誌性的COCO CRUSH珠寶系列，以簡約而富現代感的菱格紋設計，演繹低調奢華的時尚態度；而靈感源自幸運符號的N°5珠寶系列，則以璀璨鑽石與經典數字元素，象徵珍貴且永恆的愛意。

腕錶方面，經典的J12系列，以黑白陶瓷材質與俐落輪廓，融合運動風格與高級製錶工藝，展現現代女性獨立自信的氣質。優雅精緻的Première系列，則延續品牌經典設計語彙，為日常造型增添細膩光彩。

昌興珠寶感恩酬賓，凡買就送精美禮品，聖蓋博店（全統廣場）地址：140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞店(Arcadia Mall)地址：400 S. Baldwin Ave. L5-L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。

母親節

上一則

MLB／老虎傷病潮瓦德茲還遭禁賽 李灝宇可能機會更多

下一則

麗城島頂級豪宅 5000萬天價掛牌震撼市場

延伸閱讀

2026日內瓦鐘錶展 IWC小王子周年版超吸睛

2026日內瓦鐘錶展 IWC小王子周年版超吸睛
法拉盛海倫紋眉工作室 打造自然美感 母親節送上最貼心禮物

法拉盛海倫紋眉工作室 打造自然美感 母親節送上最貼心禮物
將對媽媽的愛化作一桌團圓宴　老豫園-母親節套餐，點亮溫馨食光

將對媽媽的愛化作一桌團圓宴　老豫園-母親節套餐，點亮溫馨食光
Van Cleef & Arpels 將蝶舞、花卉譜寫成春天詩篇

Van Cleef & Arpels 將蝶舞、花卉譜寫成春天詩篇
工作完買珠寶獎勵獎勵自己 陳慧琳最狂一次花7位數

工作完買珠寶獎勵獎勵自己 陳慧琳最狂一次花7位數
南加「慈母手中線」慶典5月9日登場 抽百元禮卡

南加「慈母手中線」慶典5月9日登場 抽百元禮卡

熱門新聞

(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐