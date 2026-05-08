橙縣Skyline OC景觀豪宅 即刻入住60萬起

坐落於橙縣 South Coast核心精華地段，全新Condo改造計畫Skyline OC正式亮相，以嶄新建築語彙與高端生活規格，重新定義南加州 城市住宅標準。項目以雙塔地標之姿拔地而起（見圖），壯闊視野橫跨城市天際線、遠山景致，天氣晴朗時更可遠眺太平洋海岸線，為住戶打造兼具視覺震撼與生活質感的理想居所。全案現房供應，即刻入住，價格自約60萬美元起至300萬美元不等，無論自住或投資皆具高度吸引力。

目前限時優惠，2年HOA管理費由Skyline OC支付。此優惠目前適用於部分可立即入住的住宅。享受度假村式的生活設施、全景景觀，以及更輕鬆的居住體驗。

在產品規劃上，Skyline OC主打一至兩房多元戶型，全面兼顧空間效率與現代美學。室內採開放式格局設計，搭配大面積落地窗，引入豐沛自然採光，使整體空間更顯明亮通透。主廚等級廚房配置Viking、LG與 Miele等高端品牌家電，同時導入智慧溫控系統，讓室內環境可隨需求精準調節。

總面積超過60,000平方英尺，將度假式生活完整融入日常。戶外規劃逾一英畝地中海風格空間，涵蓋度假風泳池、水療池、燒烤區與戶外聚會場域，並結合綠意盎然的景觀花園；室內則設有全套健身中心、瑜伽教室與多功能會所，滿足住戶在運動、社交與休閒上的多元需求。部分戶型更設有私人陽台；高樓層單位最高約11英尺挑高設計。

每週日中午12點至2點為開放看房時間，也可透過電話或電子郵件預約。銷售代表精通國語、台語、粵語，諮詢714-710-8795，網站SKYLINEOC-CONDO.COM，地址9 MacArthur Place, Santa Ana, CA