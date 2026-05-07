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蓮花牌通暢型智能衛生座 母親節限時7折起

洛杉磯訊
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母親節的臨近，市場上各類禮品選擇日益豐富。與傳統鮮花、禮盒不同，主打健康與實用性的產品「蓮花牌通暢型智能衛生座」（見圖）每年都是熱門送給中老年母親的健康型禮物。

為配合母親節特推出母親節通暢型ATS-909限時七折起的優惠活動，TOTO全場更有空前大折扣，限時優惠活動至5月中截止。

蓮花牌通暢型智能衛生座以科技力量，給予媽媽365天的貼心照顧。科技通便 溫柔呵護；獨家「聚合水流」專利通便技術，溫和軟化大便，順利排便，告別藥物依賴；溫水沖洗+暖風烘乾，比紙巾更乾淨舒適；恆溫座圈、靜音設計、女士專用模式，全方位提升如廁體驗。

相關調查顯示，約有八成中老年女性曾受便秘問題困擾。業者指出，該產品主打「科技通便」概念，採用所謂的「聚合水流」技術，透過溫和水流協助排便，同時結合溫水沖洗與暖風烘乾功能，強調比傳統如廁方式更為舒適與衛生。此外，產品亦配備恆溫座圈、靜音設計及女性專用模式，提升整體使用體驗。

目前該產品已於多個實體門市及線上平台銷售，撥打1-877-808-0055訂購，或造訪官網www.lotusSeats.com了解更多，蓮花專賣店：爾灣專賣店949.932-0766，順發超市（聖蓋博）626-573-0527，大華超市（羅蘭崗）626-839-9727。

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