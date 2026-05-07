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華美銀行Q1淨利潤3.58億元 貸款存款創新高

洛杉磯訊
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華美銀行之母公司華美銀行集團（EastWestBancorp,Inc.,NASDAQ 股票代碼EWBC）公佈截至2026年3月31日止之第一季度財務報告，淨利潤3.58億元（見圖），稀釋後每股收益為2.57元。總貸款及總存款雙雙創下歷史新高，分別達到581億元及689億元。平均資產回報率為1.79%，平均普通股權益回報率為16.0%；每股帳面價值同比增長14%。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民(Dominic Ng)表示，第一季度該行實現創紀錄的貸款、存款及手續費收入，平均有形普通股權益回報率達到17%。資產負債表規模的增長反映客戶關係的穩定性以及所服務客戶的成功發展。同時，手續費收入同比增長12%，主要受益於財富管理業務及存款帳戶費用的顯著增長。

吳建民繼續指出，信貸表現保持韌性，貸款核銷水準及不良資產水平均保持穩定；同時，該行已將貸款損失準備金提高至貸款總額的1.44%。該行持續在雄厚的資本實力基礎上穩健運營，有信心為客戶提供有力支援，同時向股東回饋資本。展望未來，該行將依託行業領先的盈利能力、穩健的資產負債表增長以及審慎的風險管理，為股東實現一流的回報。

資本水平強勁——截至2026年3月31日，股東權益為90億元，環比增長1%。截至2026年3月31日，股東權益與總資產比率為10.86%，截至2025年12月31日，股東權益與總資產比率為11.06%。截至2026年3月31日，每股帳面價值為65.70元，較上一季度增加1.02元，增幅為2%。截至2026年3月31日，每股有形帳面價值為62.27元，較上一季度增幅為2%。

華美銀行集團董事會已宣佈公司2026年第二季度普通股股息。普通股現金股息為每股0.80元，將於2026年5月18日支付給截至2026年5月4日登記在冊的股東。華美銀行集團於2026年第一季度回購普通股約93.8萬股，金額約為9,800萬元。截至季度末，尚有1.17億元的股票回購授權額度可供使用。更多資訊瀏覽：www.eastwestbank.com

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