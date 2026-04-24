林氏植牙及手術中心 打造醫院級專業標準

隨著口腔植牙與顎面外科需求日益增加，位於Glendora全新建成的「林氏植牙及手術中心South Hills Surgery Center」融合先進醫療設備、義大利 文化藝術與現代設計，由口腔顎面外科專家林顯利醫學及牙醫雙博士(Leonard Lem, M.D., D.D.S.)領軍，提供完整且多元的口腔手術服務。

該中心主打一日全口固定牙橋(All-on-5)，可於同一天完成拔牙、植牙及固定牙橋安裝，免除配戴活動假牙的不便。同時亦提供顴骨植體(Zygoma Implant)及幹細胞鼻竇增高手術(Stem cell sinus lift)等進階療程，針對骨量不足或條件較為複雜之患者，提供不同於傳統補骨粉的治療選擇。結合Cone Beam CT與數位導引系統，術前可進行三維精準評估，進一步提升手術安全性與植牙定位的準確度。

院方表示，診所配備靜脈鎮靜(I.V. Sedation)及全身麻醉，由持有加州 麻醉執照的林醫師親自執行，讓患者在更放鬆與安心的狀態下完成療程。此外，手術室引進醫院等級手術吊塔（Surgical Boom，見圖），可集中承載設備、醫用氣體與各類管線，並支援無影燈與監視系統，全面提升手術效率與安全性，整體已達小型醫院手術室之專業標準。

診所負責人Shirley表示，為提供更舒適且專業的醫療環境，團隊於三年前購置現址廣場，並命名為「義大利廣場(Piazza Glendora)」。她指出：「從選址、建材到整體設計，皆親自參與與監督，希望讓患者從踏入診所的第一刻起，即能感受到安心與專業。」

該中心位於57號與210號高速公路交會處，交通便利，服務Arcadia、San Gabriel、Walnut、Diamond Bar、Chino Hills、Ontario及Rancho Cucamonga等地區居民。

詳情可去電626-821-9633或626-387-8292，通粵、國、英語。地址：1435 E. Route 66, Suite A, Glendora。接受各類私人保險。