杉釦富遠紅外線足浴桶免用水 4/25–26 工業市體驗

杉釦富遠紅外線「免用水」足浴桶（見圖）母親節 特價試用活動，將於4月25日、26日（週六、日）上午11時至下午5時，在工業市 (City of Industry)舉行，地址為：15438 Valley Blvd。主辦方提醒，為避免久候，建議民眾提前預約試用時段，預約電話：888-666-6048或650-999-0988。活動當天現場試用並購買可自帶，免運費，SC-801基本款另享100美元折扣。

「人老腳先衰、樹枯根先竭」，身體保養往往從雙腳開始。許多人雖知道泡腳有益健康，但常因準備熱水、倒水清潔等不便而難以持之以恆。杉釦富推出的遠紅外線免用水足浴桶，運用現代科技取代傳統泡腳方式，提供更方便的日常保養選擇。

該產品透過遠紅外線作用於足部與腿部，促進血液循環，效果如同日常步行運動，有助於改善手腳冰冷、體寒等問題。當血液循環提升，體溫隨之上升，也有助於增強免疫力與抵抗力。遠紅外線同時可深入皮膚，促進細胞活化與新陳代謝，對於舒緩疲勞與疼痛具有一定幫助。

此外，血液循環改善後，因微循環不佳所引起的酸麻與不適，也有機會獲得緩解。對於糖尿病、心血管疾病族群常見的下肢水腫問題，透過促進代謝，有助於減輕腿部負擔，使行走更為輕鬆。產品亦可依個人需求調整溫度與時間設定，操作簡便。

在季節交替或氣候變化時，身體容易出現不適，遠紅外線的溫熱效果有助於放鬆肌肉、改善循環，並提升整體舒適度。睡前使用，更有助於放鬆身心、改善睡眠品質。

主辦方表示，此次母親節活動為一年一度優惠，歡迎民眾攜家人一同前往體驗。外州讀者如需了解更多產品資訊，可至官網www.shinecous.com查詢。