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余晨峰律師：防卡車鑽底事故 保持安全距離

洛杉磯訊
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卡車運輸業在美國經濟中扮演重要角色，余晨峰律師指出，一輛大型卡車（見圖）的重量通常是普通五座位轎車的 20至30倍。因此，當卡車與小型汽車發生碰撞時，死亡率最高的往往是小型汽車的司機與乘客。

余律師表示，當卡車在高速公路發生故障時，法律要求司機必須做好特別安全措施，包括：將車輛盡量靠邊停放，打開緊急危險信號燈，在車後一定距離放置警告標誌，這些措施的目的是提醒後方車輛提前減速或變換車道，避免高速追尾事故。若卡車沒有設置警示裝置，小型車可能在高速行駛中未能及時發現，甚至撞入卡車底部，形成極其危險的「鑽底事故」(Underride Crash)。

根據聯邦交通安全大數據，在卡車與小型車的鑽底事故中，正面碰撞的死亡率最高，因此駕駛人在高速公路上遇到卡車時，務必保持安全距離。

余律師指出，近年，新型卡車普遍配備多種安全科技，例如：電子穩定控制系統(ESC)、盲點偵測系統、前方碰撞警示系統及車道偏離警報系統等技術，有助於降低追尾、翻車事故以及駕駛盲區帶來的風險。然而，許多普通小型車未必配備同樣完整的安全系統，形成另一種「安全不對稱」。

駕駛人應該如何自保？余晨峰律師提醒民眾：與大型卡車保持安全距離，避免長時間停留在卡車盲區，在高速公路上保持防禦性駕駛並留意卡車故障警示與道路情況。即使科技日益進步，道路安全仍然取決於每一位駕駛人的警覺與判斷，總之，遠離卡車、保持距離，就是保護自己與家人的最好方式。

面對交通事故後的困擾或索償難題，余晨峰律師團隊24小時待命，協助爭取應得權益。余晨峰律師事務所日前搬遷新址至1641 W. Main St., Suite 405, Alhambra, CA 91801，服務專線(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com，微信公眾號-余晨峰律師樓。

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