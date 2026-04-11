紅太陽地板城實木、耐磨地板工廠直銷 免費估價

聖蓋博 市的紅太陽地板城，大量進口全新款式木地板，而且是工厰直銷，質量有保證，歡迎批發零售。

紅太陽銷售眾多的高級實心硬木地板，例如：柚木、櫻桃木、橡木、楓木等系列；不但彫紋色澤獨特、淡雅高貴各具特色；而且都有國際品質保證體系ISO 9001，以及英國BSI合格證FM 57269，帶給消費者信心及安心。該公司對於店裡銷售的產品質量要求近乎苛求，無論是木地板的精度、基材的完美、板面、漆面質量、及材種等等，一律精挑細選嚴謹把關。

最令客戶感到物超所值的是紅太陽也代理美國名牌耐磨地板ELE STAR，12mm高級水晶豪華耐磨地板。透過他們經驗豐富的施工團隊，加上採用高品質的材料與配件，才能提供到全方位的服務。

紅太陽地板城不論批發零售都歡迎，其營業時間是：週一至週六的8AM至5PM，週日公休。免費估價熱線是：626-614-0588。或上網ww.redsunfloorcity.com，公司地址在：5099 Walnut Grove, San Gabriel, CA 91776。