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海之滴褐藻糖膠護腸道健康 免費諮詢試用

洛杉磯訊
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日本立川大介醫學博士在海之滴香港分公司
日本立川大介醫學博士在海之滴香港分公司

立川大介醫學博士表示，在長期的觀察中發現，許多朋友在經歷了人生中一段極其艱難的「身體大規模重整」後一那段時期，體質可能承受了極大強度的外部挑戰與內部消耗，往往會進入一種極度脆弱的「生理荒蕪期」。

這段時期，雖然最動盪的階段已經過去，但身體的微環境如同經歷過風暴的森林。許多人在此時感到前所未有的疲勞，這其實是體內的「細胞秩序」尚未回歸正軌。這正是多次在海之滴褐藻糖膠等專題中持續推廣的「腸道免疫革命」與「細胞健康管理」的核心。

立川大介醫學博士常強調：「人體有70%的防禦細胞集中在腸道。」在經歷過大規模的體質重整後，腸道的微環境往往會被徹底打亂。如果腸道這道「第一防線」不穩固，身體就難以建立健康的循環。

褐藻醣膠在此時扮演了「環境調節者」的角色。它作為一種高分子多醣體，能直接進入腸道，維護黏膜屏障的健康，並為有益菌群提供養分。當腸道環境恢復平衡，體內的防禦部隊才有足夠的底氣去維持日常的生理機能。

單一成分的補充在「生理荒蕪期」往往顯得力不從心。團隊研發的「混合AG複合配方」，結合了海蕴、裙帶菜孢子葉褐藻醣膠與巴西蘑菇，旨在從三個維度達成「細胞健康」的守護目標：

1.維持細胞健康更新機制：這是褐藻醣膠受學界關注的特性。它能輔助身體維持正常的「汰舊換新」秩序，不讓它們在體內造成額外負擔。

2.健康微環境： 協助身體維持，讓健康細胞擁有更純淨的生存空間。

3.防禦力韌性： 巴西蘑菇含有的β-葡聚糖， 能支持防禦系統的精準度，提升身體對外部環境變化的耐受力。

針對許多人在調整期後常出現的恢復感不足問題，還在夜晚配方中特別加入了極其稀有的「籠目昆布褐藻糖膠」(Gagome Kombu)。

這是一種生長在日本北海道低溫海域的珍稀昆布。科學研究發現，在深夜人體休息時，籠目昆布提取物能與身體的晝夜節律同步，執行深層的「生理淨化」。

三倍守護力量：籠目昆布與原有的「混合AG複合配方」結合，在夜間加強生理機能的維護。當翌日清晨醒來，能感受到身體由內而外散發的「輕盈感」。翌日清晨醒來感受到的那種舒適，在科學上代表著身體排除負累後，細胞重新獲得能量效率的生物學表現。

經歷過「身體大規模重整」後的每一天都是重生的開始。保養不應是被動地等待，而應該是主動地透過科學營養來優化體內的「細胞秩序」。

透過褐藻醣膠與籠目昆布的協同作用，能幫助身體在生理荒蕪期重新紮根。只有當細胞與細胞之間恢復和諧，身體的自癒潛能才會被真正喚醒。

免費索取試用裝及詳細資料：國語諮詢專線：1-888-482-5888，粵語專1-888-853-6888，官方網站www.kfucoidan.com。諮詢時間週一至週五 9點6點。

掃描二維碼（QR CODE） 獲得褐藻醣膠免費試用。
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