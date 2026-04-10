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房產險飆漲 全民保險傳授10招降保費

洛杉磯訊
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受到山火風險增加，通貨膨脹導致重建費用飆升以及監管限制，加州多家主流保險公司紛紛縮減業務、拒絕簽署新保單或既有保單不再接受續保，更有甚者，退出加州市場。雖然經過多方協商後，部分保險公司暫緩退出加州市場的計畫，但保費飆漲的問題依然讓屋主頭疼不已，以下小妙招可購買到適合的保險並幫助降低保費。

1)提高理賠自付額：調高理賠自付額通常可以降低每年的保費。

2)了解房屋重建成本：房屋保險主要保障的是「重建成本」，而不是房屋的市場價格，了解房屋重建成本才能確保購買到合理的保額，避免保費過高。

3)將房屋與汽車保險或雨傘險放在同一家保險公司：有些保險公司會提供「多保單折扣」，同時購買房屋與汽車保險或雨傘險往往可以獲得保費折扣。

4)提升房屋的抗災能力：例如定期維修、強化屋頂、門窗、防火或防風設計，既能降低災害風險，部分保險公司也會提供折扣。

5)改善居家安全：安裝防盜系統、監視器或煙霧警報器，可以降低失竊或火災風險，也可能降低保費。

6)詢問其他可用折扣：每間保險公司會針對不同情況提供折扣，例如退休人士、無理賠紀錄、或新屋折扣，如果有安裝太陽能板，有些保險公司也會提供一些折扣。

7)維持良好的信用紀錄：有時保險公司會參考信用評分，信用越好通常保費越低。

8)長期在同一家保險公司：有些保險公司針對長期續保的保戶會提供「忠誠客戶折扣」，保費可以更優惠。

9)每年檢視保單內容：保險不是越貴越好，定期確認保額與財產價值依然符合需求，避免保額不足或保費過高的問題。

10)如果目前是跟政府購買加州公平計畫(California Fair Plan)，可考慮透過市面的保險公司購買：有些地區因風險較高，只能向政府購買房屋保險（加州公平計畫），但加州公平計畫只涵蓋火災的賠付，其餘損失如風災、漏水、盜竊、責任賠付等需另外購買補充保險(Difference in Conditions)，整體保費有可能較為高昂且保障較不完整。

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com

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