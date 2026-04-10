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方見堯律師 希爾頓酒店講座免費 名額有限

洛杉磯訊
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方見堯律師於4月25日（週六），在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，2025年僅31歲的保守派評論員與政治行動人士查理・柯克(Charlie Kirk)在猶他州猶他谷大學演講期間不幸遭槍擊身亡。這起突如其來的悲劇震驚全國，也讓其家人、支持者與相關組織陷入深切哀痛。在哀悼之餘，此事件亦再次提醒社會：人生充滿不確定性，而資產規劃不應被視為僅屬於高齡族群的議題。

對於具高度影響力的公眾人物而言，其遺產不僅包含個人財富，亦涵蓋媒體平台、著作權及各類智慧財產，甚至包括其所創立或主導的組織與公共事業。若缺乏完善的法律規劃，相關權利與責任在身後可能陷入分配爭議，不僅影響事業延續，也可能為家屬帶來沉重負擔。資產規劃的核心，在於確保家人於突發情況下能獲得妥善保障。若未預先立下遺囑或設立信託，遺產往往需經法院程序依法律規定分配，結果未必符合當事人意願，且過程耗時費力。對公眾人物而言，相關爭議更可能受到媒體關注，使家庭私務被放大檢視。

透過遺囑、生前信託及明確的接班安排，不僅可降低潛在衝突，也有助於維護家庭隱私與尊嚴。同時，資產規劃亦是延續個人理念的重要工具，例如設立慈善機構、規範姓名與肖像使用權，或建立組織治理與傳承制度，確保理念得以長遠發展。此次事件亦提醒大眾：年輕並不代表風險不存在。凡有家庭責任或資產安排者，皆應及早進行基本規劃，包括指定受益人、簽署醫療與財務授權文件，或設立信託機制，以降低未來的不確定性。

方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 E. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。

槍擊 猶他州 聖蓋博

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