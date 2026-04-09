365 Solar推太陽能PPA方案 前半年電費全免

隨著氣溫逐步升高，南加州 即將進入用電高峰期，不少家庭開始關注夏季電費 可能帶來的壓力。在電價持續波動的情況下，如何有效控制長期用電成本，成為許多民眾關心的重點。

針對此一趨勢，365 Solar近期推出太陽能PPA(Power Purchase Agreement)用電方案，主打「前6個月電費全免」，並強調無需前期投入，即可開始使用自家發電，讓用戶在實際使用中評估節省效果。

與傳統一次性購買太陽能系統不同，PPA模式讓用戶以類似電費的方式支付太陽能用電成本。對多數家庭而言，這種方式可在不增加初期負擔的情況下，逐步轉換用電來源，並降低對電力公司電價波動的依賴。

業者表示，許多民眾對太陽能仍停留在「高成本投入」的印象，但實際上透過不同方案設計，不少家庭在轉換後，每月支出與原本電費相近，甚至更具穩定性。差別在於，費用不再完全支付給電力公司，而是轉為自家能源使用，長期可提升用電掌控度。

本次推出的PPA方案適用於5kW以上系統，除前6個月電費減免外，也讓用戶從第一天起即開始使用太陽能電力。透過實際帳單對比，民眾可更清楚了解自身用電結構與潛在節省空間。

此外，若搭配儲能設備，亦可進一步提升用電彈性，將白天發電儲存於夜間或高峰時段使用，在面對電價分段計費或突發停電情況時，提供額外保障。

365 Solar長期服務南加州及周邊地區，提供太陽能與儲能系統評估與安裝服務。業者指出，對多數家庭而言，現階段最重要的並非立即決定安裝，而是透過一次免費評估，了解自身用電條件是否適合導入太陽能，以及可能帶來的實際效益。

有意了解者可預約免費評估，電話626-672-1668，電郵[email protected]，地址為398 Lemon Creek Dr., #I, Walnut, CA，或至官網www.365solar.net查詢更多資訊。