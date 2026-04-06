「樂活50加」4/18免費協助補報2020~2025年所得稅快預約

4月18日免費報稅服務只接受預約，可掃描QR碼預約時間

是否錯過報稅日期？或2020年至2025年之間漏報稅了？別擔心！只要未欠稅且已申請2025延期報稅或符合退稅資格，即使在報稅截止日期 ( 4月15日) 後，仍可預約參加免費報稅或申請退稅，且不需要繳納逾期罰金。

樂活50加 ( Happy 50 Plus ) 攜手公益組織Haven Services旗下的免費稅務平台File4Free，於4 月 18 日（週六）共同舉辦免費報稅服務。此活動僅接受預約，可掃描QR碼 (見圖) 預約時間，額滿即止。

樂活50加公益基金會於三月曾為民眾提供兩場免費報稅服務

透過國稅局（IRS）推動的「VITA報稅義工協助」(Volunteer Income Tax Assistance, VITA) 計劃，樂活50加攜手公益組織Haven Services旗下的稅務平台File4Free，共同舉辦多場免費報稅活動，甫於月前稍早舉辦過的兩場均受到廣大迴響，這次別錯過可立即退稅的機會。

「樂活50加」表示，所有義工報稅員均通過國稅局嚴格培訓及認證，特別熟悉退休或即將退休的年長者、中低收入個人及家庭的報稅協助。免費報稅服務對象不限年齡，只要年收入不超過8萬美金的簡單報稅即可預約。

「樂活50加」志工隊義務為報稅人提供一對一中文翻譯服務

為服務慣用中文的華裔居民，「樂活50加」特別組織了一支已取得國稅局認證的翻譯志工隊，義務為需要協助的報稅人提供一對一的中文翻譯服務。4 月 18 日首場補報稅活動主要目的是為錯過報稅截止日的報稅人申報2020年至2025年的稅表，並協助合格者當場申辦退稅。如欲申報年度超過一年，需為每一年的報稅分別預約時段。

申報2020至2025年所得稅申領州及聯邦重要稅務抵免，4 月 18 日可免費協助的稅務項目主要包括：EITC（聯邦勞動所得抵免）、 CalEITC（加州勞動所得抵免）、CTC（子女及幼童稅務抵免）、 FYTC（寄養青年稅務抵免）等。

4 月 18 日免費報稅服務的時間是上午 10 時至下午 6 時，地點在606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA。預約也可上「樂活50加」官網www.happy50plus.org ，諮詢電郵 [email protected] 或電1-800-881-3466。