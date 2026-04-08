H Mart「畫你最愛」兒童繪畫賽 總獎金破萬元

北美最大亞洲超市之一的連鎖H Mart欣然宣佈，為慶祝家庭月，即將啟動「2026兒童繪畫比賽」（見圖）。今年的主題為「畫下你最愛的H Mart瞬間」，鼓勵小朋友以H Mart的各種經驗作為創作靈感——無論是逛超市的瞬間、做飯的時刻，還是一場午後野餐，哪怕只是奇思妙想，都請告訴H Mart如何啟發的創作。

本次比賽將於4月3日（星期五）至4月26日（星期日）期間舉行，開放給Pre-K至五年級的兒童，且家長或監護人為H Mart Smart Rewards會員卡持卡者的孩子參加。

參賽方式：1. 前往任意H Mart門市的客服中心，出示Smart Rewards會員卡，即可領取比賽專用繪圖紙。2. 在提供的繪圖紙上完成作品。3. 將完成作品交回客服中心，領取專屬二維碼並完成在線登記。4. 使用二維碼完成線上報名。

今年為鼓勵參與，凡完成在線登記的參賽者，均可獲得一張$10優惠券（消費滿$100即可使用）。比賽將選出9位得獎者，各組別的全場優勝者（每組一名）將獲得1,000美元獎學金、獎杯及獎狀。此外，各組別亦將選出第一名（2名）、第二名（5名）、第三名（10名）及佳作（全組共54名）。所有獲獎者均將贈與獎學金獎杯及獎狀，總獎金規模達10,000美元。

得獎名單將於6月12日公佈，並透過H Mart官方網站、社群平臺、門市公告及電子郵件通知。H Mart表示：我們希望藉由本次繪畫比賽，讓孩子們有機會展現創意與想像力，留下有趣而有意義的家庭回憶。我們特別期待看到今年小朋友們創作出多元的「H Mart瞬間」。如需更多資訊，請聯絡H Mart總部客服中心（電郵：[email protected] / 電話：877-427-7386）。

南加州 參與兒童繪畫比賽的門店是：• Arcadia:626-241-9300；• Balboa:858-836-9230；• Buena Park:714-249-7070；• Cerritos:562-303-9810；• Chino:909-664-2001；• Diamond Bar:909-839-0300；• Garden Grove:714-534-4113；• Irvine:949-833-0111；• Irvine NorthPark:949-739-7474；• Irvine WestPark:949-265-8585；• LA City Center:213-235-1917；• LA 213-235-1666•213-235-9560；• San Diego:858-577-0060；• Torrance:310-974-6880；• Westminster:714-845-0001。