我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

H Mart「畫你最愛」兒童繪畫賽 總獎金破萬元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

北美最大亞洲超市之一的連鎖H Mart欣然宣佈，為慶祝家庭月，即將啟動「2026兒童繪畫比賽」（見圖）。今年的主題為「畫下你最愛的H Mart瞬間」，鼓勵小朋友以H Mart的各種經驗作為創作靈感——無論是逛超市的瞬間、做飯的時刻，還是一場午後野餐，哪怕只是奇思妙想，都請告訴H Mart如何啟發的創作。

本次比賽將於4月3日（星期五）至4月26日（星期日）期間舉行，開放給Pre-K至五年級的兒童，且家長或監護人為H Mart Smart Rewards會員卡持卡者的孩子參加。

參賽方式：1. 前往任意H Mart門市的客服中心，出示Smart Rewards會員卡，即可領取比賽專用繪圖紙。2. 在提供的繪圖紙上完成作品。3. 將完成作品交回客服中心，領取專屬二維碼並完成在線登記。4. 使用二維碼完成線上報名。

今年為鼓勵參與，凡完成在線登記的參賽者，均可獲得一張$10優惠券（消費滿$100即可使用）。比賽將選出9位得獎者，各組別的全場優勝者（每組一名）將獲得1,000美元獎學金、獎杯及獎狀。此外，各組別亦將選出第一名（2名）、第二名（5名）、第三名（10名）及佳作（全組共54名）。所有獲獎者均將贈與獎學金獎杯及獎狀，總獎金規模達10,000美元。

得獎名單將於6月12日公佈，並透過H Mart官方網站、社群平臺、門市公告及電子郵件通知。H Mart表示：我們希望藉由本次繪畫比賽，讓孩子們有機會展現創意與想像力，留下有趣而有意義的家庭回憶。我們特別期待看到今年小朋友們創作出多元的「H Mart瞬間」。如需更多資訊，請聯絡H Mart總部客服中心（電郵：[email protected] / 電話：877-427-7386）。

加州參與兒童繪畫比賽的門店是：• Arcadia:626-241-9300；• Balboa:858-836-9230；• Buena Park:714-249-7070；• Cerritos:562-303-9810；• Chino:909-664-2001；• Diamond Bar:909-839-0300；• Garden Grove:714-534-4113；• Irvine:949-833-0111；• Irvine NorthPark:949-739-7474；• Irvine WestPark:949-265-8585；• LA City Center:213-235-1917；• LA 213-235-1666•213-235-9560；• San Diego:858-577-0060；• Torrance:310-974-6880；• Westminster:714-845-0001。

加州

上一則

蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

下一則

南加倉庫遭員工縱火 燒紅天空

延伸閱讀

紐約州藝術獎學金開放申請 最高2000元 資助6至12年級學生

紐約州藝術獎學金開放申請 最高2000元 資助6至12年級學生
曼達尼邀葛萊美獎說唱歌手Cardi B 為免費托育計畫造勢

曼達尼邀葛萊美獎說唱歌手Cardi B 為免費托育計畫造勢
童創經濟興起 兒童創客市集12日東灣布倫塢登場

童創經濟興起 兒童創客市集12日東灣布倫塢登場
In-N-Out「閱讀換漢堡」計畫開跑 對象4至12歲兒童

In-N-Out「閱讀換漢堡」計畫開跑 對象4至12歲兒童
網上藝術畫展長島頒獎 40青少年獲表彰

網上藝術畫展長島頒獎 40青少年獲表彰
市府員工福利 首推免費托兒、大學獎學金

市府員工福利 首推免費托兒、大學獎學金

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
洛杉磯遊民巷、沃茨和康普頓是南加州犯罪率最高的地方。（示意圖，取自Unsplash.com）

白天天堂、夜晚地獄？加州最危險4區曝光 天黑後別去

2026-04-01 17:04

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場