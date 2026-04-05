跨越文化與音符 歌武傳奇聲樂班演唱會再現音樂盛宴

國際知名歌唱家 ,演唱會嘉賓及全體歌手

由北美音樂藝術家協會主辦、聯豐集團太古廣場協辦的「聯豐盃－歌武傳奇聲樂班演唱會」，日前，在克拉克縣圖書館劇場隆重舉行。來自全美各地及內華達州的華人社團代表、企業人士與數百名觀眾齊聚一堂，共同欣賞這場融合多元文化與藝術魅力的音樂盛宴。

演唱會由Leon Xia與Ching Maragos聯袂主持。北美音樂藝術家協會副會長顧雅文在開場致詞中介紹了協會成立宗旨與發展歷程，並對各界支持表示感謝。協會會長、演唱會總導演、歌唱家盛吉琛發表致詞，強調「歌武傳奇」聲樂班長期致力於提供專業聲樂教育，透過系統化訓練與舞台實踐，培養兼具實力與特色的音樂人才，並協助學員邁向國際舞台。

右起，國際知名歌手組合：歌武傳奇盛吉琛，洪磊夫婦 與企業家倪舉凌總裁夫婦、企業家Jason Huang

協辦方代表、聯豐集團董事長倪舉凌亦在致詞中表示，企業將持續支持文化藝術發展，並推動亞洲文化在美國的交流與傳播。他透露，拉斯維加斯太古廣場項目預計於2026年啟動，未來將打造融合商業、文化與社區功能的綜合平台。

演出在女聲合唱《長江之歌》中拉開序幕，Brandy Morris、Emma Wang等人以和諧動人的歌聲展現磅礴氣勢。隨後，多位學員輪番登台，帶來《孤獨的牧羊人》《我的深情你守候》《掌聲響起》《花又落》等經典曲目，涵蓋獨唱、對唱與合唱形式，展現扎實的聲樂功底與舞台表現力。其中，《瑪依拉變奏曲》高難度花腔演繹尤為亮眼，贏得觀眾熱烈掌聲。

國際知名歌唱家團體「歌武傳奇組合」成員，著名女高音歌唱家洪磊演唱《天路》

演出高潮由著名女高音歌唱家洪磊帶來壓軸曲目《天路》，其高亢嘹亮又細膩深情的演唱，將作品的宏大意境與情感張力展現得淋漓盡致，將現場氣氛推向頂點。最終，全體演員以《難忘今宵》合唱為演出畫下圓滿句點，現場掌聲經久不息。

北美音樂藝術家協會由「歌武傳奇」組合於2022年底創辦，致力於推廣專業聲樂教育與公益教學。並用獨創速成的“美聲氣功唱法”，培養了“歌武傳奇”一批又一批的歌唱學員。參加這次演唱會的30餘位歌手主要來自俄亥俄州和內華達州，包括高校教師、企業管理者等。

北美音樂藝術家協會歌武傳奇 聲樂班 演唱會現場

在著名歌唱家盛吉琛和洪磊夫婦的悉心指導和無償教學下，所有學員在聲樂理論、歌唱能力和歌唱技能等方面都有了突飛猛進、令人震驚的突破和提高。 「歌武傳奇」組合聲樂班熱心公益，長期活躍在全美主流和華人社區，得到了業界、社團和廣大民眾的一致好評。