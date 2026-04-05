2027 Kia Telluride 首度引入混合動力節能與性能同步突破

2027年款 Kia Telluride 大型7人座SUV首度配備混合動力系統，正式宣告這款深受北美市場歡迎的旗艦車型邁入全新世代。這也是 Telluride 車系有史以來最省油、最具科技感的一次重大革新，讓人對這款「三排座SUV」充滿更多期待。

Kia企業傳播總監 James Bell 表示，Telluride 的名字源自美國科羅拉多州一座充滿西部曠野牛仔風情的礦業小鎮。以此命名，正象徵 Kia 對 Telluride 的期許：堅韌、可靠、勇於探索未知。

全新車型於喬治亞州西點工廠生產，其中 X-Pro 版本更進一步配備越野輪胎及專為越野性能調校的升級系統，展現無懼地形挑戰的硬派本色。

在外觀設計全面大改款的 2027 Kia Telluride，從之前較為圓潤的車身，轉變為更加立體有型、線條俐落的硬朗風格。整體設計吸收了同門旗艦 EV9 全電動八人座SUV 的設計精髓，同時在車身腰線處巧妙加入優美弧形，剛中帶柔，讓整體視覺更具層次。

值得一提的是，車頭燈重新採納車主建議，琥珀色 LED 大燈正式回歸並成為標準配備，點亮瞬間更顯霸氣與辨識度。2027 Telluride 在展現陽剛氣勢的同時，也保留了一抹溫潤與細膩的設計語彙，可說是力量與優雅的完美平衡。

科技感全面升級 座艙質感再進化

全新 Telluride 的內裝同樣令人眼睛一亮，設計團隊可說是下足功夫。車內配備兩塊 12.3 吋數位儀表與中控螢幕，採用一體式雙聯屏設計，大幅提升整體科技氛圍與操作便利性。

方向盤改為更具現代感的三幅式設計，並保留常用功能的實體按鍵，兼顧直覺操作與科技感。排檔桿則採用時下流行的懷檔設計，讓中控區域更為簡潔俐落。雙色內裝進一步強化豪華質感，而 X-Pro 版本則採用純黑色設計，營造更具運動氣息的氛圍。

座椅採 2+2+3 七人座配置，同時車長、車高與軸距均全面增加，使得車內空間更加寬敞舒適，享有更從容的乘坐體驗。

車尾燈的設計乍看之下與路虎略有神似，但線條更簡潔、比例更俐落。設計團隊笑稱，在造型定案後才發現與路虎新車相似，真可謂英雄所見略同。

性能與節能同步進化 正式邁向混合動力新時代

Kia 產品規劃經理 Sang Lee 表示，Telluride 是一款屢獲殊榮、甚至榮登「北美年度風雲車」等重要大獎的暢銷車型。要在既有成功基礎上再次突破，對設計與工程團隊而言壓力不小。

因此，團隊積極聆聽消費者回饋，並導入最新技術，打造全新 2027 混合動力版 Telluride，以符合加州最新的「先進清潔車 II」排放標準，而這正是傳統 V6 引擎難以達成的目標。

新車提供兩個主要版本：標準版 與 X-Pro 版。

標準版採用雙側三條垂直格柵搭配中央方塊式設計，視覺更穩重；而 X-Pro 版本則以更具越野風格的方塊造型格柵呈現，並在前保桿下方配置醒目的外露拖車環，尾部亦採相同設計，展現濃厚的冒險精神。

四缸渦輪＋油電系統 馬力更強、油耗更低

全新 Telluride 導入 2.5 升四缸渦輪增壓引擎，取代原本的 3.8 升 V6 引擎，並同步推出混合動力版本。雖然改用四缸引擎曾引發市場疑慮，但實際數據證明，性能不但沒有下降，反而全面提升。

標準版與 X-Pro 車型所搭載的 2.5 升渦輪引擎：最大馬力：274 匹，最大扭力：422 磅／呎。混合動力版本更進一步，綜合最大馬力：329 匹，最大扭力：460 磅／呎，甚至超越過去的 V6 引擎表現。

在燃油經濟性方面，前驅 EX 車型的油耗最高可達約 35 英里／加侖，對於一款大型三排座 SUV 而言，可說是相當亮眼的成績。

Telluride 採用並聯式混合動力系統，配置兩具電動馬達：一具負責驅動車輛，另一具則擔任啟動發電機角色，使引擎啟停更為平順，同時管理電池充電狀態。

容量 1.65 kWh 的鋰離子聚合物電池設置於第二排座椅下方，既維持車內空間，也讓後方行李廂地板保持平整。該電池在車輛停止時，仍可為音響、空調及其他電子設備供電約 20 分鐘，提升日常使用便利性。

X-Pro 強化越野性能 真正為戶外而生

與 X-Line 相比，X-Pro 版本進一步升級越野能力，包括：更寬的越野輪胎、升級懸吊系統、9.1 吋離地間隙、強化車頂行李架、標準拖車鉤配置。

同時搭載 Telluride 車系中最先進的四輪驅動系統，結合電子防滑差速器，可在後輪之間靈活分配扭矩。中央差速器鎖則能在複雜地形中維持穩定牽引力。

其他越野輔助功能還包括：地形模式選擇、前後拖車鉤、地面視圖監控系統。該系統透過攝影機在低速行駛時即時顯示車輛周圍地面畫面，讓駕駛在崎嶇地形中更容易掌握路況，安全感大幅提升。

試駕體驗：安靜、順暢、充滿信心

一坐進車內，立刻被滿滿的科技感包圍。啟動按鈕設在方向盤下方的固定排檔桿位置，初次使用需要一點時間適應。

最讓人印象深刻的是車輛的靜音表現。由於配備雙層隔音玻璃，加上高級音響系統，啟動引擎時甚至會一度分不清楚是否已經發動，安靜程度令人驚艷。

車門把手的設計也相當獨特，位於扶手中間，採向上拉開方式。試駕過程中讓人忍不住一再操作，愛不釋手，只是也不免擔心會不會玩得太開心誤開車門。

在高速公路與市區行駛時，油電系統切換十分自然，幾乎感受不到任何頓挫。

而防前追撞警示系統反應非常靈敏，常常在踩下煞車前就提前發出提醒，充分展現 Kia 對安全的高度重視。Kia 的安全哲學不僅是事故發生時保護乘客，更是盡可能避免事故發生。這種主動式安全思維，讓人開起來格外安心。

試駕途中也特別安排了一段山坡土路，車輛的操控穩定、動力充沛，越野能力令人信心十足。

高階旗艦定位正式上市，在 Telluride 產品陣容中，X-Pro SX Prestige 版本定位高於 X-Line SX Prestige，鎖定高端市場。該車型在美國起售價為：56,790 美元（不含運費及選配），在滿配的情況下，這價錢實在是令人難以抗拒的價廉物美，目前已正式上市。