全新2027 Kia Telluride首搭混動系統，X-Pro升級級套件震撼亮相

標誌著Kia旗艦三排座SUV開啟了全新篇章。外觀自信，做工更加精良，延續了該車系一貫的卓越品質。第二代 Telluride 擁有更長的車身、更大的貨物空間和更寬敞的內部空間，以及豪華高級的座艙，配備了通常在豪華 SUV 中才能找到的功能和材料。該車型標配渦輪增壓動力系統，並可選配渦輪增壓混合動力系統，最大功率可達 329 匹馬力，EX FWD 車型的 EPA 估計綜合油耗為 35 MPG1。

2027年汽油版Telluride現已上市，提供LX、S、EX、SX、SX-Prestige、X-Line和X-Pro等多種等級。 LX車型的廠商建議零售價（MSRP）起價為39,190美元，X-Pro SX-Prestige車型的廠商建議零售價為56,790美元起。

2027 Telluride 渦輪增壓混合動力車型將於本月開始陸續到店，提供EX、SX、SX-Prestige和X-Line四種配置。 EX車型的起建議零售價為46,490起，而X-Line SX-Prestige車型的建議零售價為57,590起。

外觀設計：動感精準

Telluride棱角分明的外觀設計捕捉了落基山脈及其同名的科羅拉多州小鎮的精髓。垂直的頭燈勾勒出高光澤的格柵。先進的照明設計營造出高科技的未來感。流暢的車身線條賦予側面優雅的造型，而翼子板上棱角分明的三角形摺痕則如同鑽石的切面。向上延伸的特徵線條使車輛彷彿被抬升起來，而輪拱內精心設計的凹槽則巧妙地打破了這種沉悶感。與Kia EV9相同的隱藏式門把手設計，更增添了簡潔現代的氣息。這些細部設計有助於將非X-Pro車型的風阻係數從0.33降低至0.30。

2027 Kia Telluride X Pro 朔溪而行，充分展現Kia的自信。

Telluride X-Line 和 X-Pro 車型均採用黑色輪拱、側後視鏡、腰線飾條和 D 柱。高位車頂行李架強化了其冒險精神，並可輕鬆攜帶裝備，幫助您遠離塵囂。車頭部分，醒目的網狀格柵搭配方正的黑色下保險桿。 X-Pro 標配更寬的全地形輪胎、升級的懸吊系統和 9.1 吋的離地間隙，而 X-Line 則配備獨特的 21 吋輪圈。

内部設計：夢想家的避風港

Telluride 的車廂內部巧妙融合了各種對比元素，營造出既寬敞又私密、既現代又與自然和諧的空間。儀錶板、中控臺和資訊娛樂系統採用弧形環繞式設計。木質紋理增添了溫暖感，隱藏在扶手中的門把手將功能與美觀完美結合。同時，前排中央控制台上的把手（致敬第一代 Telluride 的標誌性內飾元素）賦予車廂穩固感和堅固耐用的功能性。耐用的 SynTex 面料搭配可選的嵌入SynTex 絨面革，提升了視覺美感。可選配的間接式 LED 車內氛圍燈色調，增添了一抹通常只在豪華車中才會出現的精緻美感。為了打造靜謐的駕乘體驗，Telluride 提供全新的可選配的綜合性減低噪音、振動與粗糙度 (NVH) 套件。該套件包括增強型三重車門密封條、更廣泛地使用吸音材料以及加厚車門玻璃。

全新Telluride為駕駛者帶來更舒適的體驗，包括可選配的前排放鬆座椅6，該座椅配備電動腿托。可選配的Ergo Motion駕駛座採用氣囊設計，可提供按摩、調整坐墊軟硬度並為駕駛員提供支撐。此外，全新車型還可選配帶有記憶功能的電動傾斜伸縮式方向盤。標配的雙無線充電板可為前排乘客提供便利的充電體驗。

第二排乘客可享有全新電動調整的獨立座椅，座椅配備獨立加熱和通風功能6，帶來頭等艙般的舒適體驗。第三排可選配加熱座椅6，為後座乘客提供更高層次的舒適感。第二排可選配雙層滑動托盤，打開後即可看到實用的儲物空間。車內各處配備多個 USB-C 快速充電接口，方便三排乘客隨時為電子設備充電。

2027 Telluride的軸距為116.9英寸，車身總長為199.2英寸（分別增加了2.7英寸和2.3英寸）。這意味著第二排和第三排乘客將擁有更寬敞舒適的腿部空間。第二排座椅具有全新的滑動和傾斜設計，旨在讓各種兒童安全座椅在進入第三排時無需移動。此外，第二排座椅的滑動距離也比以往更遠，從而為進入第三排提供了更大的空間。車身長度的增加也使得第三排座椅後方的行李空間變得更大，最終使整車最大行李廂容積達到89.3立方英尺（Turbo-Hybrid車型為88.3立方英尺）。在第二排座椅豎起的情況下，行李廂容積為48.7立方英尺15（Turbo-Hybrid車型為47.7立方英尺）。所有座椅豎起時，第三排座椅後方擁有 22.3 立方英尺15的行李空間（Turbo-Hybrid 車型為 21.3 立方英尺）。第三排座椅後方的行李空間配備標配的折疊式行李桌（帶集成式杯架），以及帶有可移動和可拆卸隔板的下層儲物區，提供靈活的儲物方案。

Telluride科技：與世界相連

Telluride 的中控台核心是一套既直觀又賞心悅目的資訊娛樂系統。創新的連網汽車導航座艙 (ccNC) 操作系統佔據了中控台一半以上的面積，並可選配雙 12.3 吋全景數位顯示器。 ccNC 操作系統支持無綫升級，可進行車輛軟件更新，增強了包含資訊顯示器和導航在內的車載系統。所有車型均標配無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。此外，Kia的生成式 AI 語音助理可實現更自然的對話，包括回答提供建議的問題，甚至在旅途中玩一些語音遊戲。只需說「嘿，Kia…」即可啟動所有這些功能。對於音響發燒友來說，可選配的 Meridian 高級音響系統增加了兩個揚聲器，總共達到 14 個，並配備了一個更大的 10 吋低音炮。增強型超寬頻數位鑰匙 2.0 允許客戶使用兼容的蘋果和三星智能手機或支持 NFC 功能的智能卡作為虛擬車鑰匙，用於鎖定、解鎖和啟動車輛。這些鑰匙最多可以與三位親朋好友在兼容的裝置（包括 Apple Watch19）上共享。

Telluride SXP車型還配備了增強型全顯示數位後視鏡，為駕駛提供寬廣無遮擋的視野。更大的12吋抬頭顯示器（HUD）可將關鍵車輛訊息，包括車速、逐嚮導航和安全警報，直接投射到擋風玻璃上。

2027 Telluride 的真正亮點在於其卓越的互聯功能，配備娛樂和數據服務9，支持 Disney+、Netflix 和 YouTube 的串流播放。此外，可選的顯示主題10讓駕駛者能夠使用來自 Disney© 旗下眾多標誌性品牌的專屬藝術作品展現個性，這些主題將於 2026 年陸續推出。所有 30 支NBA 球隊的顯示主題也均有提供。 Kia myQ 智慧車庫讓您的回家更方便。該系統利用地理圍籬技術，能夠偵測您的車輛位置，並在您靠近或離開家時自動開啟或關閉車庫門。體驗這些即將推出的全新互聯娛樂功能，以及更多精彩內容，盡在 Kia Connect 商城。

Telluride動力系統：選擇的力量

無論您是都市探險家、戶外運動愛好者，還是只想輕鬆應付通勤，Telluride 都能滿足您的需求。 2.5 升渦輪增壓引擎和 2.5 升渦輪增壓混合動力系統均針對各種路況進行了優化，動力澎湃，足以拖曳週末探險所需的各種裝備。 Telluride 的 2.5 升渦輪增壓引擎可輸出 274 匹馬力，扭力高達 311 磅尺，比之前的燃油動力系統提升了 49 磅尺。動力透過八速自排變速箱傳遞至前輪或選配的全輪驅動系統3。整合式拖車鉤是 X-Pro 車型的標配，其他所有車型均可選配，它與後保險桿完美融合，不用時可隱藏起來。配備渦輪增壓動力系統後，牽引能力可達 5,000 磅，而渦輪增壓混合動力車的牽引能力可達 4,500 磅25，可選的自動水平後懸吊系統有助於在牽引時提供信心。

配備全輪驅動系統的Telluride車型可主動分配扭矩，從而在各種路況下提升越野牽引力。搭載電子限滑差速器（E-LSD）的X-Pro全輪驅動車型更進一步，能夠計算特定駕駛條件並控制全輪驅動系統，從而調節前後軸和左右軸的動力分配，帶來更精準的操控體驗。中央差速鎖定則確保前後軸扭力始終保持50/50的均衡分配。

這款渦輪增壓混合動力系統開啟了Telluride的新紀元，帶來自信的性能和加速體驗，EPA綜合油耗預估為35英里/加侖1，總續航里程達637英里2（僅限Turbo Hybrid EX前驅車型）。 Telluride混合動力系統將2.5升渦輪增壓引擎、1.65千瓦時鋰離子電池和電動馬達結合，可輸出329馬力的綜合功率和339磅尺的扭力。相較於上一代Telluride的動力系統（291匹馬力，262磅尺扭矩），動力提升了38馬力，扭力提升了77磅尺。

這款渦輪增壓混合動力車型透過6速自排變速箱將動力傳遞至可選配的全輪驅動系統3。這款混合動力車型標配車輛動態控制系統（e-VMC），該系統旨在透過利用煞車和馬達控制，幫助駕駛員提升操控性和穩定性。最終實現動力輸出與操控動態性能的精準控制，同時帶來平順靜謐的駕駛體驗。

Telluride Hybrid 還配備了「保持模式」。 「保持模式」利用Telluride Hybrid 的電池組來運行空調、車內照明、音響和其他車輛系統，持續時間最長可達一小時，或直到混合動力電池電量耗盡至約20% 時，而不會啟動內燃機。

無論採用何種動力系統，Telluride 均可選配帶記憶功能的電動傾斜/伸縮式方向盤，並標配齒條式馬達驅動助力轉向系統 (R-MDPS)，取代了上一代車型採用的柱式轉向系統。 R-MDPS 提供更佳的路感回饋，對駕駛者的操作反應也更加迅速。轉向精度也得到提升，從而改善了彎道操控性和高速穩定性。

整裝待發的 X-Pro：為探索而打造

Telluride X-Pro 專為崎嶇路況下的探險而設計，同時又不失其作為日常家用車的可靠性能。 Telluride X-Pro 配備了專屬的加長行程懸吊、電子限滑差速器 (e-LSD) 和令人印象深刻的 9.1 吋離地間隙，以及包括地形模式在內的多種駕駛模式。這款 Telluride 的頂級越野版本配備了前後拖車鉤和全地形輪胎，為越野愛好者提供所需的強勁動力和卓越抓地力，助其遠離塵囂，盡享越野樂趣。

該車型還配備了幫助駕馭越野路段所需的科技，包括地面影像監視器4。該系統在車速低於6英里/小時時，可以顯示地面的綜合影像。通過車載攝像頭，全新越野車輛狀態顯示可透過資訊娛樂系統訪問使用。螢幕會顯示俯仰角、側傾角和轉向角等重要資訊。最後，X-Pro車型獨有的地面照明系統，環繞Telluride的前部、側面和後部，為您的家庭戶外探險之旅提供照明。

Telluride ADAS：增強信心，更安心

全新2027 Telluride配備了一系列強大的高級駕駛輔助系統（ADAS），包括新增的標準配置手部感應檢測（HoD）、車道維持輔助2和車內攝影機。此外，前後停車距離警告也成為標準配備。

高速公路駕駛輔助系統2是一種駕駛便利系統，旨在幫助車輛與前方車輛保持預設距離，在某些高速公路上保持車輛在偵測到的車道線內行駛，並在特定情況下輔助車輛變換車道。標配的車道跟隨輔助系統是一項駕駛便利功能，旨在幫助車輛保持在偵測到的車道線中心行駛。

其他有用的 ADAS 功能包括盲點碰撞警告和盲點視圖監視器，它們旨在幫助檢測從後方相鄰車道接近的車輛，並在各種情況下施加煞車以幫助減輕變換車道時發生的一些碰撞。

Telluride標配後座乘客提醒系統，其功能遠不止於簡單的提醒。該系統利用車內雷達運動感知器檢測第二排和第三排乘客的存在。在停車熄火後，系統會先向駕駛發出視覺提醒。如果駕駛員沒有反應，系統會發出二次警報（包括聲音和視覺警報）以進一步提醒駕駛員。此外，該系統還可以向安裝了Kia Access應用程式的兼容智能手機發送消息。安全下車警告和安全下車輔助系統旨在當乘客下車時，如果附近有其他車輛靠近，系統會發出警報提醒乘客。

重新設計的Telluride標配10個安全氣囊，其中新增了一個前排中央安全氣囊。這個位於駕駛員和前排乘客之間的新增安全氣囊旨在減輕某些碰撞事故中前排乘客受到的衝擊。