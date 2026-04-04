昌興珠寶代理蕭邦Happy Sport系列腕錶 工藝精湛

身為「生活之悅(Joie de Vivre)」的代表品牌，蕭邦(Chopard)致力於傳遞喜悅的使命，強調幸福是全人類共同的願望。昌興珠寶代理蕭邦多年，在日前的國際幸福日，讓顧客體驗了一場充滿喜悅的慶祝活動。

「Joie de Vivre」是法文，中文常譯為「生活喜悅」或「熱愛生活」，它代表一種享受當下、樂觀開朗、熱愛日常點滴的精神面貌與生活哲學。昌興珠寶指出，探索精美的珠寶與腕表，在優雅、積極與永恆之美的氛圍中，真情感受愉悅而難忘的時光，

蕭邦Happy Hearts系列巧妙融合了蕭邦心形設計和滑動鑽石兩大標誌性元素，無論是項鍊、手鐲或耳環，選擇單獨佩戴或層疊搭配，均能展現獨特的個人魅力與風格。珍珠母貝與鑽石相互輝映，使每一件飾品佩戴時都帶著輕盈、快樂的氛圍，不僅象徵著愛與祝福，更在細節中融入對生活的熱愛與對美好的追求。

蕭邦Happy Sport系列腕錶（見圖）展現輕巧靈動的優雅，凝聚精湛製錶工藝，採用直徑36毫米的精鋼錶殼，滑動鑽石於錶盤上自由旋舞，彷彿化身成為華麗舞者，上演著一場精彩表演，優雅點綴於腕間，傳遞無盡幸福與愛意。

昌興珠寶聖蓋博 店（全統廣場）地址：140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞 店(Arcadia Mall)位400 S. Baldwin Ave.鼎泰豐對面，電話(626)770-3288．網覽www.chonghing.com。