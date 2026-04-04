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校園民歌50年美國巡演 洛杉磯4月7~9日演出

洛杉磯訊
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《校園民歌50年‧飄洋過海來團圓》美國巡迴演唱會的一眾歌手及樂團成員已經自台北飛抵舊金山，著名經紀人戴錡先生親自到機場接機，對遠道而來的歌手及樂隊團隊表示熱烈歡迎，並感謝大家跨越太平洋帶來這場音樂盛宴，同時將全力做好後續演出保障工作，讓每一場演出都能圓滿呈現，讓經典民歌在海外綻放光采。

1970年代的華語樂壇仍以翻唱與商業歌曲為主，而一群學生卻開始嘗試用自己的語言書寫旋律。他們所唱的不是遙遠的浪漫，而是身邊的生活與土地，於是《鄉間的小路》、《夢田》、《橄欖樹》等作品逐漸出現，形成後來被稱為「校園民歌」的文化現象。

參與演出的歌手包括潘越雲、侯德健、葉佳修、胡德夫、邰肇玫、鄭怡、周治平、趙詠華等。他們各自代表不同時期的作品，例如《龍的傳人》、《外婆的澎湖灣》、《天天天藍》、《如果》、《最浪漫的事》等。

洛杉磯演唱會演出時間是：4月7日、8日、9日（星期二、三、四）晚間7時。演出地點： ORPHEUM THEATRE，842 S Broadway, Los Angeles。門票售價：$148、$248、$348 （已含稅金）

售票地點：方圓劇坊張元高，電話：(626)823-9607。世界書局，地址：423 N. Atlantic Blvd. #103 Monterey Park CA，電話：(626)458-0689 / (626)234-8282。Arcadia：世界書局，1234 S. Golden W Ave Arcadia CA，電話：(626)446-1831。Helio / Beyond Beaute' Med Spa，地址：9950 Research Dr , Irvine CA，電話：(949)892-0870 / (949)387-5550。 MAD Dance School，15315 Culver Dr Ste 180, Irvine, CA 。

主辦單位並安排大巴士來回接送，直達現場，搭車票價是$20/人。三天的接送上車地點：(A)蒙市萬豪酒店，當天酒店停車場免費供大巴乘客停車。預約電話：(626)823-9607，地址：555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754，發車時間：5:00 pm。

(B)上車地點：5595 1/2 Walnut Ave, Irvine, CA，預約電話：(949)892-0870 / (949)387-5550 / (949)690-1718。發車時間：4:30 pm。

有任何疑問可洽詢專線：510-796-9988或510-589-8892。

舊金山 洛杉磯

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