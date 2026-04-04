行天下14天詩畫長江遊輪之 旅 4/15前免費升艙

隨著秋季旅遊旺季即將到來，南加州華人 旅遊市場再添高端行程選擇。行天下(Xing Travel)近日推出「江南至巴蜀千里行」14天豪華遊輪之旅，主打專為北美華人量身設計的長江深度行程，結合江南水鄉文化、三峽壯麗景觀與高端住宿體驗，預計於2026年10月23日出發。

目前行程已開放報名，標準陽台雙人房價格自每人2,999美元起。業者同時推出早鳥優惠，於4月15日前報名可享樓層升級與房型選擇等加值服務，並可加購經台灣轉機行程。

本次行程以「詩畫長江」為主軸，從上海出發，途經蘇州、陽澄湖、南京、武漢 、岳陽、荊州等地，最終抵達重慶，橫跨半個中國，串聯江南文化名城與長江流域自然景觀。行程結合郵輪與陸地旅遊安排，從長江航行延伸至沿岸城市探索，呈現由水上風光到人文景點的多層次體驗。全程搭乘國賓艦隊五星豪華遊輪「長江貳號」（見圖），並採包船方式營運。

該遊輪隸屬於長江海外系列，為國賓級船隊之一，以高標準接待服務著稱，部分同系列遊輪亦曾接待國家領導人及中外政要，展現其高端服務品質與國際級接待規格。

行程亮點之一為秋季限定的陽澄湖品蟹體驗，旅客可於最佳時節品嚐當地著名大閘蟹；同時安排造訪黃山、廬山及荊州古城等景點，兼顧自然與人文深度。遊輪航段更將穿越長江三峽與五級船閘，近距離感受壯觀水利工程景象。

住宿方面，行程安排上海虹橋希爾頓、蘇州鉑爾曼及重慶來福士洲際酒店，搭配遊輪9晚陽台房配置，強調舒適與景觀兼具。此外，全程餐食、景點門票、交通及中文領隊服務均已包含在內，採「一價全含」模式。行程不含國際機票，旅客亦可彈性加購台灣或中國其他城市延伸行程。此外，該行程為包船安排，並以優惠價格推出，所有包含項目整體具備價格優勢。主辦單位亦提供機場接送及全程協助服務。

有興趣民眾可電626-545-2600洽詢，或親洽101 E. Valley Blvd., Unit 2, San Gabriel了解詳情。本活動由世界日報媒體贊助。