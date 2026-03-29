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福爾摩沙小分隊熱情演出 台灣舞力「炸翻」聖蓋博燈會

洛杉磯訊
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在2026年聖蓋博燈會熱鬧登場的週末活動中，福爾摩沙小分隊Formosan Dance Crew於3月22日上午帶來一段長達15分鐘的TPOP組曲表演，成為當日上午舞台最具活力的亮點之一。

表演以節奏強烈的舞曲揭開序幕，小分隊成員以整齊劃一的舞步與充滿爆發力的編排，迅速炒熱現場氣氛。演出中特別融入「Team Taiwan」啦啦隊應援元素，結合口號、隊形變化與互動設計，展現出台灣運動文化中熱血與團結的精神，帶動台下觀眾一同揮手應援，氣氛高漲。

整段演出精心串聯多首膾炙人口的華語金曲與台灣流行音樂（TPOP）代表作品，從動感舞曲到熟悉旋律，引發現場觀眾共鳴，不少民眾隨著音樂節奏點頭、拍手，甚至跟著哼唱，展現出跨世代的音樂感染力。

福爾摩沙小分隊表示，希望透過這次演出，將台灣流行文化與舞蹈能量帶到海外社區，讓更多不同族群的觀眾認識TPOP的魅力。短短15分鐘的舞台，不僅展現團隊長期訓練的成果，也成功為燈會注入年輕、多元且充滿活力的文化元素。

此次演出也呼應燈會推廣台灣文化的主軸，透過舞蹈、音樂與現場互動，讓民眾在欣賞花燈之餘，能從不同面向感受台灣的創意與熱情，為活動增添一抹青春洋溢的色彩。

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