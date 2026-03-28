加州生殖健康中心 助實現當父母夢

「加州生殖健康中心」（見圖）透過先進醫療技術與完整照護體系，為父母提供至高成功機會，同時在整個生育治療過程中，提供專業、細心及同理心的服務，以專業與科技助圓為人父母之夢。

加州生殖健康中心(California Center for Reproductive Health)表示，中心長期致力於協助個人與伴侶實現為人父母的夢想，其治療成果展現了醫療團隊的專業實力、先進生殖科技及以患者為核心的醫療服務理念。該中心提供整套中文服務，專攻不孕不育、習慣性流產、捐卵/捐精試管嬰兒、基因檢測、性別甄選、卵子及胚胎冷凍，擁有至尖端的胚胎成形術，改善與增進胚胎健康。另生育治療現在也納入健保範圍，目前卵子冷凍提供特價優惠，亞裔捐卵立刻可選由12,000 美元起，有關詳情可電 818-907-1571查詢或預約。

該中心的張立澄醫學博士(Peter L. Chang M.D., F.A.C.O.G.)是美國婦產科醫學會會員、美國生殖內分泌與不孕症醫學認證專科醫師、前哥倫比亞大學生殖內分泌學副教授，具備加州大學戴維斯分校、德州大學及哥倫比亞大學行醫經驗，多次被刊登在「紐約時報」上，並被「美國新聞與世界報道」評為頂尖生育醫學專家。張立澄醫學博士表示，在選擇生殖醫學中心時，「成功率」是許多求診者的重要參考指標。加州生殖健康中心強調資訊透明，讓患者能夠在充分了解相關數據的情況下做出醫療決策。其治療成功率長期高於全美平均水準，為患者提供更高的懷孕與生育機會，中心同時提供高品質且個人化的生育治療方案。

該中心的目標是透過先進醫療技術與完整照護體系，為每一位患者提供至高成功機會，同時在整個生育治療過程中，提供專業、細心及同理心的服務。有需要的父母可電話預約或諮詢，了解個人化的生育治療方案與相關資訊，診所地址在16633 Ventura Blvd., Suite #1330, Encino, CA 91436，網址是www.center4reproduction.com。