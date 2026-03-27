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華埠服務中心阿市華福長者照護 逾55歲可申請

洛杉磯訊
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華埠服務中心50多年來，都是洛杉磯至聖蓋博谷地區的服務基石，亦長期與政府溝通，積極為社區爭取福利，並在阿罕布拉市成立「華福長者照護」中心。

華埠服務中心附屬的華福長者照護(CSC PACE)，宗旨在為社區中的長者們（見圖），提供健康需求服務，若想申請參加，須符合資格如年滿55歲或以上、在註冊時能夠在社區內安全生活、居住於華福長者照護服務區域內、經州政府認證需要護理院級別的照護等，便可以參加。中心致力於為老年人的健康提供支援，有一系列量身訂製的服務，以滿足老年人的獨特需求，並提供免費交通服務，確保他們能夠輕鬆獲得所有資源，目標是提升老年人的福祉，同時促進長者們的獨立生活和生活品質，提供醫療保健服務，協助長者們健康長壽。

福利與服務方面，包括有主要醫療照護與專科醫生、物理治療、職業治療與語言治療、醫院服務、牙科、視力與足科、藥品處方、免費交通服務、營養餐與活動、居家照護與居家健康服務、成人日間健康照護中心等。有關詳情可於週一至週五上午8時至下午4時30分，電1-888-511-0898或626-988-8006 (TTY:711)與華福長者照護中心聯繫。

「華福長者照護」中心地址在726 East Main Street, Suite #A, Alhambra, CA 91801（與Cordova Street交界，正對面為Smart & Final超市），網址是www.cscpace.org。

洛杉磯 華埠

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