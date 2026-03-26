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Michelle Li詳解羅斯IRA兩種五年規則免稅優勢

橙市訊
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位於橙市BridgeOne Insurance Services的資深健康保險專業代理人李雪Michelle Li（見圖），詳談解讀羅斯IRA的兩種五年規則。

羅斯IRA常被視為可免稅提領的退休資產，但在實際理財諮詢中，最常被誤解的重點，正是所謂的「兩種五年規則」。這兩個規則名稱相同，卻適用於不同情境，若未正確理解，容易導致錯誤的提領決策與不必要的稅務成本。

羅斯IRA設有兩項五年規則。其一為「帳戶開立五年規則」，用以判定投資收益是否符合免稅條件。須同時符合自首次開立帳戶滿五年，且提領時年滿59.5歲，或符合身故、失能等例外情況。五年期間以首次開戶年份計算，日後另開帳戶不重新起算。未符條件時，本金可隨時提領不課稅亦不罰款，但收益可能需課所得稅並加收10%提前提領罰款。

其二為「轉換五年規則」，適用於由傳統IRA或401(k)轉入之資金。該筆金額於轉換當年已課稅，規則目的在限制過早動用。每筆轉換金額各自計算五年期間，且僅適用於未滿59.5歲者；五年內提領可能需負擔10%罰款，但提領時若已滿59.5歲，則不適用該罰款規定。

簡單來說，一個五年規則是在看「帳戶的年齡」，關係到收益是否免稅；另一個則是在看「轉入資金的年齡」，關係到是否會產生提前提領罰款。清楚區分並妥善運用這兩項規則，才能真正發揮羅斯IRA在退休規劃中的免稅優勢。

需要進一步諮詢可電李雪Michelle Li。714-909-8582。微信：lixueins

地址：2041 W. Orangewood Ave., Orange, CA 92868 。

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