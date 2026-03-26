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海之滴褐藻醣膠雙配方試用品 免費索取

洛杉磯訊
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加入珍稀 籠目昆布褐藻醣膠，提供 3 倍防護力度
加入珍稀 籠目昆布褐藻醣膠，提供 3 倍防護力度

在後疫情與高壓生活環境下，維持身體內在平衡逐漸成為健康關注重點。面對生理節奏的日夜變化，單一補充方式較難全面因應需求。深耕海洋生物科技多年的海之滴褐藻醣膠(Umi No Shizuku Fucoidan)，以科研基礎結合日夜雙配方設計，提供更貼近日常節奏的支持方案。

在競爭激烈的保健市場中，海之滴以科學實證為核心，持續強化產品基礎。品牌獲日本立川大介醫學博士推薦，並與日本九州大學及日本褐藻醣膠研究所合作，提供具學術支持的產品基礎。

為保障消費者權益，海之滴全線產品均取得日本內閣府批准成立之（公財）日健協(JHFA)認證，涵蓋成分含量、生產安全及真實性等面向，達到業界標準。產品亦於美國免疫學家年會(AAI)獲得相關認可，並擁有日本專利免疫配方，目前已銷售至全球45個國家，累積一定科學數據基礎。

產品主打天然海洋萃取精華，透過褐藻醣膠提供多面向支持，著重於維持細胞代謝環境與正常更新，協助維持生理機能穩定。

全方位免疫支持(Immunity Support)，著重於維持自然防禦力與免疫平衡，協助身體在需要時維持穩定狀態。同時針對特定調理階段的需求，提供舒緩支持，有助減輕環境壓力或身體負擔所帶來的不適感，並維持日常生活品質。

主打日夜雙配方設計，因應人體晝夜代謝節奏差異，提供24小時不間斷的支持。日間配方(Daytime Support)著重於維持白天防護力與活力，強化日常狀態。

採用混合AG模式，精選兩款通過JHFA認證的褐藻醣膠，搭配日夜分時設計。日間加入姬松茸菌絲體，夜間以Nighttime Repair配方添加籠目昆布褐藻醣膠，支持自我修復機制，維持細胞健康。

免費索取試用裝及相關資料。國語諮詢1-888-482-5888，粵語諮詢1-888-853-6888。網站：www.kfucoidan.com。掃描二維碼（小圖）獲得褐藻醣膠免費試用。

日本立川大介醫學博士
日本立川大介醫學博士

褐藻醣膠

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