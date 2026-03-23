星空聯盟於洛杉磯國際機場正式啟用轉機支援中心

星空聯盟為進一步落實在全球航網中提供多家航空業者順暢無縫的轉機體驗，即日起於洛杉磯國際機場（LAX）正式啟用全新的「轉機支援中心(Star Connection Centre)」，這也是星空聯盟在全球設立的第9個服務據點。

每年有超過35萬名旅客透過星空聯盟成員航空公司在洛杉磯國際機場轉機，使其成為星空聯盟在全球最重要的轉機樞紐之一。轉機支援中心(Star Connection Centre)的設立，正是為搭乘兩段星空聯盟成員航空公司航班進行轉機的旅客提供協助，系統將自動辨識因前段航班延誤而可能錯過轉機的旅客，並由現場團隊協助加速通關與動線安排，確保旅客能順利趕上下一段航班。

星空聯盟用戶體驗副總裁 Ambar Franco 表示：「當轉機時間緊迫時，每分秒都至關重要，我們的目標是讓旅客在安排多家航空公司的航班時，都能有一路順暢的體驗。在轉機支援中心(Star Connection Centre) ，各家成員航空公司皆攜手合作，以全聯盟的力量來提供協助，無論旅客搭乘的是哪一家航空公司，都能獲得一致的服務體驗，這也正是星空聯盟的核心精神。此次在洛杉磯國際機場設立的全新服務據點，將同時為聯盟成員與旅客帶來更多的價值與便利性。」

對於星空聯盟成員航空公司的旅客而言，流暢無縫的服務體驗，是星空聯盟成員航空公司的團隊在通力合作所達成的成果。專業的客服人員透過專用軟體監控旅客的轉機時程，在必要時協調支援，例如在登機門接應旅客，並迅速引導前往下一航班。

星空聯盟營運轉機支援中心(Star Connection Centre)已有超過10年的經驗，為全球主要樞紐機場的旅客和行李轉運提供支援。除了洛杉磯(LAX)，星空聯盟在布魯塞爾(BRU)、芝加哥(ORD)、法蘭克福(FRA)和多倫多(YYZ)亦設有轉機支援中心，而休斯頓(IAH)、紐華克(EWR)、華盛頓特區(IAD) 和舊金山(SFO)則分別設有專門的行李轉運中心。

星空聯盟目前共有16個成員航空公司營運往返洛杉磯的航班，分別是長榮航空、加拿大航空、中國國際航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空、波蘭航空、德國漢莎航空、新加坡航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空和聯合航空，每週共營運超過2,000個航班，飛往20多個國家，超過80個目的地。

關於星空聯盟

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，自成立以來，星空聯盟便提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。

星空聯盟現有25家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過18,000個班次，飛往190個以上的國家，超過1,150個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空也為旅客提供更多航班選擇。