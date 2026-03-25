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聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座

洛杉磯訊
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聯合健康保險(UnitedHealthcare)為提升華人社區民眾的健康意識和對健康飲食的重視，攜手加聯泰平醫療網(Allied Pacific IPA)，將於3月27日星期五上午10時在聯合健康保險亞裔資訊中心舉行春季舉辦公益健康講座（見圖），邀請專業人士與社區民眾面對面交流，傳遞最新健康資訊。

本次講座特別邀請吳希素註冊營養師(Hazel Ng, RD, CDCES)主講「吃得對！健康小訣竅」。講座內容將聚焦社區民眾、長者及照顧者高度關心的健康飲食議題，包括：

為什麼「吃得對」對整體健康至關重要？日常生活中有哪些簡單、可行的飲食小技巧？活動現場亦設有互動問答環節，讓參與者可直接向專業人士提問，深入了解個人及家庭的健康飲食需求。現場氣氛輕鬆溫馨，誠摯邀請廣大華人朋友踴躍參加。

聯合健康保險用心服務，讓民眾生活更健康。關注「聯合健保」微信服務號，獲更多健康生活資訊。活動地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City茶壺廣場，名額有限，民眾可電1-800-801-1900查詢詳情。

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