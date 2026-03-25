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加州酒駕新規 鄭博仁律師解析重點變革

洛杉磯訊
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加州一系列關於酒駕(DUI)、交通執法及刑事程序的重要法律修正案正式生效。這些變革旨在應對日益增長的酒駕逮捕率、持續存在的交通致死事故，以及自動化執法技術的廣泛應用。南加州審判出庭律師、前檢察官鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)指出，本次法律更新範圍廣泛，從加重嚴重酒駕後果到引入新型自動化執法，標誌著加州在交通監管與刑事司法政策上的顯著轉向。

加州通過AB 1087 (Patterson)，修訂《刑法典第191.5條》，將醉酒駕車過失殺人及重大車輛過失殺人案件之緩刑期，由過去常見的兩年，延長為三至五年。

新規定下，被告須在更長期間內遵守搜查與扣押、酒精限制等緩刑條件，違反者仍可能面臨監禁風險。

AB 366 (Petrie-Norris)，修訂《車輛法典第13352條》，將酒駕違規者須安裝點火互鎖裝置(IID)的全州規定延長至2033年1月1日。

新制下，多數酒駕案件（含部分初犯）仍須安裝IID，作為恢復駕駛資格及駕照的重要條件。

AB 321 (Schultz)修訂《刑法典第17條》，擴大法院將符合條件之「搖擺」重罪減為輕罪的權限，適用時點由原先預審階段，延伸至審判前任何時間。

此一調整使辯方可在更長期間內提出減輕處罰證據、協商降級起訴，並依當事人配合與案件進展爭取以輕罪處理。

SB 128修訂《車輛法典第23109條》，延後法院對「街頭飆車」違規施加吊銷駕照處罰的擴大權限，至2029年1月1日始生效。

在此之前，相關違規行為仍持續執法，但擴大的吊銷駕照處罰暫不適用。

AB 289 (Haney)授權加州交通局於高速公路施工區試行自動測速系統，偵測到超速車輛時，登記車主可能收到罰單。

相關違規採民事處罰，類似停車罰單，不計入DMV點數，但仍可能面臨罰款。

AB 1085 (Stefani)禁止銷售、安裝或使用會妨礙電子讀取車牌的車牌罩、著色或相關裝置，包括用於規避收費系統或執法設備者。違規使用遮擋或篡改車牌，可能面臨傳訊處分。

SB 720 (Ashby)修訂《車輛法典第21455.9條》，允許地方政府設置替代性自動紅燈執法系統，相關違規改按民事處罰處理。

此類罰單不記入DMV點數，但仍可能面臨罰款，並可透過交通法庭或小額索賠法庭提出異議。

AB 390 (Wilson)修訂《車輛法典第21809條》，將「靠邊禮讓」義務擴大至所有開啟危險警示燈或設置警告裝置的靜止車輛，不再僅限於緊急車輛。

駕駛人接近相關車輛時須減速或變道，違規恐面臨處罰。

AB 382 (Berman)建立學區車速限制調整機制，當有兒童在場時，速限由每小時25英里降至20英里，並規劃於2031年前於全州推行。

AB 435 (Wilson)修訂《車輛法典第27315條》，自2027年1月1日起採用五步安全測試，判定兒童何時可由增高座椅過渡至使用標準安全帶。

鄭博仁律師事務所中文預約諮詢：(626)570-8888，郵件至[email protected]

免責聲明： 本文僅為一般性法律信息分享，不構成法律意見。每個案件情況獨特，如需針對具體情況的法律建議，請直接諮詢律師。

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