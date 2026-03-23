首屆Web3 超級節點 第一站將登陸比佛利 大會報名已開啓

由Flamora Insight主辦的「全球Web3超級節點 」將於4月18日下午2點至6點在洛杉磯比佛利登場。本次活動以「Web3點燃AI新時代」為主題，圍繞著Web3與人工智慧的融合，活動提供部分免費參與名額，數量有限，先到先得，大會報名也已開啓。

Flamora Insight是一家專注於Web3領域的活動與內容平台，持續圍繞區塊鏈、數位資產及相關技術方向，組織產業交流與線下活動，連結專案方、從業人員與內容創作者。

大會將邀請來自Web3與AI領域的從業人員參與，同時也將有百家社群媒體網紅與KOL到場，透過短影片及社群平台分享活動內容，帶動更廣泛的產業關注。

值得關注的是，AI電商平台Xavvi將組織其內容創作者參與本次活動。圍繞AI內容與電商結合的方向，部分創作者將在現場互動與內容共創，進一步提升活動的傳播與參與。

大會將設置主題演講與圓桌論壇，圍繞技術應用、產業發展及合規等議題展開討論。現場也將設有品牌展示與互動區域，為專案方提供展示空間，並為參與者創造交流與合作的場景。

此外，大會也將安排專案發布與分論壇環節，促進專案方與投資機構之間的溝通與對接。

主辦單位表示，希望透過「全球Web3超級節點」這一系列活動，逐步建構一個連結產業與內容生態的交流平台。

大會報名可至https://luma.com/toa4t7j3，或電郵[email protected]。

活動地址8500 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048。