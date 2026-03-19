我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東槍砲一響 這些華人常搭航空公司機票漲價

5款電動車電池續航評比 它能超過400英里

聯合健保健加聯泰平醫療網3月27日免費公益健康講座

洛杉磯
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯合健康保險（UnitedHealthcare）為提升華人社區民眾的健康意識和對健康飲食的重視，攜手加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA），將於3月27日星期五上午10時在聯合健康保險亞裔資訊中心舉行春季舉辦公益健康講座，邀請專業人士與社區民眾面對面交流，傳遞最新健康資訊。

本次講座特別邀請吳希素註冊營養師（Hazel Ng, RD, CDCES）主講「吃得對! 健康小訣竅」。講座內容將聚焦社區民眾、長者及照顧者高度關心的健康飲食議題，包括：

為什麼「吃得對」對整體健康至關重要？日常生活中有哪些簡單、可行的飲食小技巧？活動現場亦設有互動問答環節，讓參與者可直接向專業人士提問，深入了解個人及家庭的健康飲食需求。現場氣氛輕鬆溫馨，誠摯邀請廣大華人朋友踴躍參加。

聯合健康保險因您所需，用心服務，向民眾生活更健康。關注「聯合健保」微信服務號，獲更多健康生活資訊。活動詳情聯合健康保險亞裔資訊中心舉行(地址9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City茶壺廣場)，名額有限，民眾可電1-800-801-1900查詢詳情。

世報陪您半世紀

上一則

想找便宜油？好市多獨立加油站 橙縣首設

下一則

物價翻3倍 好市多1.5元熱狗套餐凍漲

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32

超人氣

更多 >
吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴