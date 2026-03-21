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余仁生聯手華粵國際、MIT 拓美保健市場 

紐約訊
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亞洲中醫藥保健巨頭余仁生國際有限公司（Eu Yan Sang International Ltd，簡稱 EYS）正式宣佈，自2025年10月17日起，委任W.Y. International Inc.（華粵國際）為其品牌在美國市場的獨家總經銷商。同時，亦委任MIT Production Corp（麥愛田製作）擔任美國市場的品牌行銷與轉介代理（見圖）。

這項戰略性合作旨在透過強強聯手，優化美國市場的渠道網絡。華粵國際與麥愛田製作將與余仁生集團及當地主要合作夥伴深度協作，提升品牌能見度並擴大通路覆蓋，讓高品質、經科學驗證的傳統中醫養生產品能更便捷地進入美國消費者的日常生活中。

總部位於新加坡的余仁生創立於1879年，是亞洲的綜合健康品牌。企業以「仁澤眾生」為核心使命，成功將傳統中藥轉化為現代健康養生方案。奠基於「藥食同源」的理念，余仁生的產品線橫跨靈芝萃取、氣血滋補、男女專屬護理及嬰幼兒保健等多元領域，持續致力於推動傳統中藥現代化，讓東方養生哲學穩步邁入全球主流健康市場。擁有超過145年的歷史，專注於提供信賴度高的傳統中醫藥(TCM)與健康方案。

於新加坡、馬來西亞及香港經營超過170間零售門市與30間中醫診所，產品廣銷至各大連鎖藥妝及超市。於馬來西亞及香港設有自屬生產基地，嚴格遵循GMP、ISO系列、HACCP及美國FDA等國際權威認證。

成立於1982年，總部設於加州商務市，華粵國際是北美亞洲食品與養生產品分銷的領軍企業。擁有遍及全美的分銷體系，服務數百家亞洲零售超市。此次合作不僅是其在健康領域的重要里程碑，更鞏固了其市場領導地位。

總部位於紐約，麥愛田製作擅長整合行銷、活動籌劃與專業製作。以高效率的客製化方案協助品牌落地生根，是余仁生提升品牌情感連結與市場滲透力的重要引擎。

華粵國際有限公司地址：2000 S Garfield Ave, Los Angeles, CA 90040；網站：www.wyintl.com

麥愛田製作網站：www.mitproduction.com

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