聖蓋博3/21-22燈會 台灣觀光署送限量提燈

「喔熊馬抵嘉」造型小提燈於現場發放（數量有限，將定時限量發放）。（TTALA提供）

2026聖蓋博 燈會將於3月21日、22日熱鬧登場，臺灣觀光署與聖蓋博市於2024年簽署了「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」，今年燈會現場將新增10組台灣花燈作品，包括造型樹燈、臺灣特有種鳥類帝雉及藍鵲的造型花燈，以及充滿童趣和牧場特色的故事花燈，讓南加州的民眾能近距離的欣賞繽紛璀璨的花燈。

今年展出的作品當中，其中值得特別介紹的一組6件燈組，是由臺灣紙雕藝術家成若涵老師設計的「祈島系列(Precious Island)作品，經由紙雕創作，再由不鏽鋼打造而成，以紙雕特有的技法，加上燈光暈染出光影交織的特殊效果，展現臺灣周邊島嶼（如澎湖吉貝島、臺東綠島等）特有的動植物生態與人文元素。

例如澎湖吉貝島以地勢平坦、耕地廣闊著稱，早期居民多過著半農半漁的生活。島上可見仙人掌、玄燕鷗及沿海的黑碟貝等生態，同時保留傳統「石滬」捕魚地景，展現海島文化特色。臺東綠島則被譽為天然生態教室，不僅成功復育曾瀕臨絕種的台灣梅花鹿，島上還棲息著保育類「津田氏大頭竹節蟲」，每年夏季更可見陸蟹集體橫越道路前往海邊產卵的自然奇觀，而這些獨特的景色都融入成若涵的創作之中，打造出獨具特色的絕美花燈。

此次活動現場的花燈由臺灣觀光署特別贊助，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處觀光組也將於活動期間設攤，除了介紹各式臺灣旅遊活動與特色景點，現場也將特別設置趣味打彈珠遊戲，邀請所有民眾一同參與互動，增添熱鬧氣氛。臺灣觀光攤位也將提供1000份「喔熊馬抵嘉」造型小提燈於現場發放（數量有限，將定時限量發放），歡迎所有民眾至攤位參觀。

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組為臺灣觀光署(Taiwan Tourism Administration, TTA)駐洛杉磯單位，負責美國西南部、中南美洲等市場與國際宣傳推廣。臺灣國際觀光品牌為「Waves of Wonder」，以波浪線條勾勒出臺灣山脈、海洋、公路與鐵道意象，象徵「親山、親海、樂環島」的旅遊體驗。品牌以日出晨光般的橘色為主要色彩，傳達臺灣溫暖、活力與充滿驚喜的觀光魅力。

「喔熊馬抵嘉」造型小提燈於現場發放（數量有限，將定時限量發放）。（TTALA提供）

「喔熊馬抵嘉」造型小提燈於現場發放（數量有限，將定時限量發放）。（TTALA提供）