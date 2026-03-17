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大莊家「Home Sweet Win !」活動又來了 這回送出爾灣豪 宅 !

洛杉磯
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大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 2026年再度推出備受歡迎的「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋活動，今年升級加碼，將送出一棟位於加州爾灣 ( Irvine ) 熱門社區 Ovata at Great Park 的全新豪宅。

這一棟價值220萬元擁有四臥房三衛浴的嶄新豪宅由 Taylor Morrison 建造，質感豐富的室內設計與充滿加州時尚風格的裝潢，更配備齊全家具及最先進家電設備。豪宅坐落於橙縣環境優美的高端社區之中，內設有泳池、匹克球與網球場、數英里健行步道，享受典型的南加州宜人氣候。Ovata at Great Park 更隸屬橙縣優秀學區。

這棟華屋將於5月30日（星期六）晚上10時在「大莊家賭場度假村」舉行的壓軸大抽獎中送出，屆時將有20位幸運兒晉級「Home Sweet Win !」總決賽的幸運鑰匙入圍名單，其中一位幸運兒將成為最終屋主。

2026年「Home Sweet Win !」活動於3月1日（星期日）正式開始，「大莊家」會員只需使用會員卡玩樂自己喜愛的角子機或賭桌遊戲，即可自動賺取抽獎資格參與「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋活動。大莊家表示，活動期間，賓客只需於每個星期六親臨「大莊家賭場度假村」激活當週的抽獎資格，就有機會成為當週的「幸運鑰匙」入圍名單。所有入圍「幸運鑰匙」的幸運兒於5月30日前往大莊家參與「豪華巡禮送大屋」壓軸抽獎，入圍者各自轉動門鎖開啟大門，僅其中持「幸運鑰匙」者贏得屬於自己的百萬大屋。

資深家居電視節目主持人Ty Pennington將再次受邀為本次「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋抽獎活動的嘉賓。廣大觀眾在近期「大莊家」的許多活動宣傳中已看到Pennington的身影，而於5月30日（星期六）的現場壓軸大抽獎，更可與他互動交流，並見證他親手將新屋鑰匙交予幸運得主。

大莊家指出，賓客必須年滿21歲並成為「大莊家」尊尚會員（Pechanga Rewards）方可參與活動。加入會員完全免費且流程簡單，只需前往會員服務櫃檯申請即可。每次使用會員卡玩樂角子機或賭桌遊戲，均可賺取積分並享受多項會員專屬優惠。更多詳情請瀏覽：Pechanga.compechanga.com/join

除了「豪華巡禮送大屋」抽獎活動外，「大莊家賭場度假村」亦將於2026年捐出近十萬美元給非營利組織 Habitat for Humanity of Greater Los Angeles（簡稱Habitat LA），以支援該組織在2025年山火後的災後重建工作。Habitat LA 長期致力於在災難發生後協助弱勢家庭重建家園。該組織發起 REBUILD LA 長期緊急救援計劃，幫助受災居民重建房屋、重新安置、提供基本生活物資並恢復正常生活。

欲瞭解更多大莊家賭場度假村「Home Sweet Win !」活動詳情可登錄Pechanga.com/homegiveaway

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