極品假期「維京歐洲河輪全包特惠」機票免費
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年遊輪旅遊日益受到關注，歐洲河輪以悠閒舒適著稱，深受旅客青睞。極品假期推出2026年維京(Viking)歐洲河輪限時優惠，活動至3月31日止，提供多項禮遇，吸引規劃歐洲行程者把握機會。
極品假期表示，「Viking河輪全包式特惠」含多項優惠：免費歐洲來回機票、每房200美元船上零用金、每房250美元折扣，並可用每人25美元訂金預訂（依條件而定）。全包式安排免去換飯店與整理行李。
維京河輪採全包式服務，抵達歐洲即有接機安排，行程含每日岸上觀光、船上餐飲與酒水、免費Wi-Fi。午晚餐提供啤酒與紅白酒，並供應三餐、下午茶與宵夜，設有24小時飲品與點心。
此次精選推出四條2026年熱門河輪行程（基本房型）：多瑙河華爾滋8天，11月18日出發；造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯（見圖）至帕紹，每人2399美元起。巴黎瑞士12天，11月16日出發；造訪法國、德國、盧森堡、瑞士；巴黎至蘇黎世，每人3299美元起。城市之光12天，11月18日出發；造訪捷克、德國、盧森堡、法國；布拉格至巴黎，每人3299美元起。大歐洲15天，6月24日出發；造訪匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4999美元起。
免費機票可自舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等城市出發，其他城市與日期可洽詢安排。船位有限，建議及早預訂。洽詢專線1-888-680-5688。
世報50周年
上一則
「德黑蘭杉磯」伊朗境外最大波斯城 笑迎戰爭代價
下一則