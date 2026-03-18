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財產信託免費線上2講座 報名3/18截止

洛杉磯訊
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為何在大而美法案之下，把握時機贈與房地產，保住企業價值，方為上策。

美國是全球有名的高稅賦國家，如何和國稅局博奕下棋，在已知的稅法架構下，透過提前佈局，衍用高端的信託工具和靈活的金融工具，規劃部署才有機會為自己未來的退休謀出路，給後代子孫留下有所依的財富靠山。

2020年通過的加州Proposition 19，繼承了逝者持有數十年的房地產，其地價稅將依逝世時市價為基礎來調漲。從一年幾萬，漲至幾十萬的地價稅，實屬不必要。可以透過公司架構提早進行轉產贈與規劃來避免。美國歷代富豪如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅，消失得無影無蹤？這次講座會介紹不同信託，量身訂做，將日後子孫每代需要付的遺產稅置於無影。富豪約翰、洛克非勒(John Rockefeller)的信託己成立了九代，所省掉的稅金高達數以億計，特邀顏信託律師仔細分析講解。由Ameriprise兩位財務規劃師蔣志恒，周美懿各執業超過三十年主講。

第一場：顏律師：1. 如何利用信託規劃來完成需求有異的財富傳承？2. 無論資產有多少，最重要是要有足夠固定收入才可以安心退休。3. 如何找出最優選的長期護理計畫。4. 從未上過稅的IRA，未經規劃將成為日後雙重課稅的資產。如何用來支付免稅長期護理及給日後子女免稅繼承。

第二場：針對資產淨值超過1500萬美元的企業主和房地

產投資者的兩大重要課題。第一課題：缺乏佈局的事業江山代價高。第二課題：世代信託面面觀

另特邀ACAP Strategic Fund多空對沖基金管理人John Blau，詳解避險並可獲利的工具。

線上講座報名截止日期3/18/2026星期三4pm.報名電子郵箱：[email protected]

此兩場教育講座無須付費。拒絕投資金融保險從業人員。

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