Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」

張校長（右二）感謝家長們的支持

2月21日，位橙縣的Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」，與在校家庭、教師員工及社區嘉賓齊聚一堂，共同迎接新春佳節。當晚現場喜慶樂聲與熱烈掌聲交織，洋溢著溫暖與感動。

晚會節目精彩紛呈，充分展現學生多元才華與自信風采。少兒武術表演剛勁有力，展現力量與精神；太極八段錦動靜相宜，傳遞平衡與和諧之美；川劇變臉驚艷登場，引來陣陣喝彩；古箏獨奏《戰颱風》氣勢磅礴，扣人心弦；流行舞蹈青春洋溢，為舞台注入活力。舞台上，是孩子們成長與綻放的身影，也凝聚著家校攜手的成果。

創辦人Shin 魏致辭

創辦人Shin Wei在致辭中感謝家長與社區長期以來的信任與支持。他表示，新的一年學校將持續提升學術深度與文化厚度，打造更具國際視野的教育平台，並重點介紹Franklin K至12的教育願景。

張校長致辭

他在演講中重點介紹了 Franklin K至12 的教育願景。作為加州唯一真正的沉浸式三語學校（K至12年級）同步推進英文、中文與西班牙文三語教學體系，在強化數學及科學學術能力的同時培養跨文化溝通與全球思維。學校以「語言、學術、領導力」為核心培養方向，致力於打造兼具國際競爭力與文化自信的新一代人才，讓學生不僅擁有優異成績，更具備走向世界的能力與格局。

橙縣教育委員會主席Mari Barke致辭

當晚，多位嘉賓到場祝賀。來自University of California, Riverside的Jia教授，以及University of California, Irvine人文學院副院長陳教授親臨現場致辭，高度肯定學校在教育創新與文化融合方面取得的成果。橙縣督導Don Wagner透過影片送上新春祝福，橙縣教育委員會主席Mari Barke等社區代表也到場支持，共同見證這一充滿意義的時刻。

Don Wagner辦公室外聯主任Saga Conroy向張校長頒發賀狀

活動現場設有臉部彩繪、輪滑體驗、充氣城堡及自助餐區，營造「全家同樂」的節慶氛圍。孩子們在歡笑中體驗傳統與創意，現場多輪抽獎環節將氣氛不斷推向高潮。獎品涵蓋教育資源與社區合作夥伴贊助禮品，以及總價值7,500美元的「中國之旅」終極大獎。每一次開獎，都伴隨著緊張與歡呼。

晚會特別安排學生代表Kelly Yin現場書寫「福」字並進行公益拍賣，為來賓送上祝福，也為活動增添溫馨意義。

Franklin Academy表示，未來將持續攜手家庭與社區，以更高標準與更廣視野培養面向世界的優秀人才。在新的一年裡，願每個家庭馬到成功，願每位孩子自信閃耀，邁向更廣闊的未來。

更多資訊可瀏覽學校官網：https://franklinacademy.us

電子郵箱：[email protected]

聯絡電話：949-656-0060。