我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

階進慈善基金會3月8日義診 流感、兒童疫苗接種

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

階進慈善基金會（Wealth by Health）將於3月8日（星期日）上午9時至下午4時，在柔似蜜社區中心（3936 Muscatel Ave, Rosemead）舉辦免費義診活動，提供成人流感疫苗、兒童疫苗接種及多項醫療服務，守護社區居民健康。

本次義診服務項目包括：西醫（內科）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（視力檢查與配鏡）及中醫（針灸、推拿、拔罐）。現場採排隊登記制，每人限登記一項服務，其餘項目將視現場情況開放。心臟科、泌尿科、腫瘤科及小兒科僅接受預約。

眼科每人每年限領一副處方眼鏡，參加者須攜帶政府核發之附照片身分證件。主辦單位表示，醫療服務將依現場實際狀況調整，恕不另行通知，並保留拒絕服務權利。義診以治療為優先，不接受僅尋求「第二意見」之個案。

此外，當日上午10時至11時30分將舉辦免費法律講座，名額有限，請提前致電1-888-996-9985預約，詳情可瀏覽 www.wealthbyhealth.org。

階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」理念，長期服務低收入、無保險或保險不足家庭，並透過醫療援助、教育獎助與社區支持計畫，協助居民面對健康、法律與移民等挑戰。

基金會誠摯邀請社會各界捐款支持，共同擴大公益服務，幫助更多有需要的人士。洽詢專線：1-888-996-9985。

世報陪您半世紀

流感疫苗

上一則

美西華人學會獎學金 開放申請

下一則

阻聯邦特工執法 80歲男被噴辣椒水

延伸閱讀

亞裔社區中心 為長者免費報稅

亞裔社區中心 為長者免費報稅
每人6000元 晨光基金會獎學金開放申請

每人6000元 晨光基金會獎學金開放申請
安樂居（On Lok）於聯合市與南聖荷西增設PACE 中心，可額外 為800 名長者提供醫療與社會服務

安樂居（On Lok）於聯合市與南聖荷西增設PACE 中心，可額外 為800 名長者提供醫療與社會服務
服務長者 黃敏儀資助醫療預約免費接送

服務長者 黃敏儀資助醫療預約免費接送
聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利
ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘