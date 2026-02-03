SeaWorld 農曆新年慶典即日起至16日，創下園區史上最大規模的東亞文化傳統的視覺體驗

隨著燈籠點亮、鼓聲震天，SeaWorld 聖地牙哥 邀請遊客走進充滿色彩、文化與歡慶氛圍的世界，一同迎接農曆新年。今年，SeaWorld 將農曆新年慶典擴大為三週，創下園區史上最大規模，園區全面換上靈感來自多元東亞文化傳統的視覺、聲音與美食體驗。

農曆新年慶典活動包含於入園門票中，年票會員可免費參加，活動於即日起至 2 月 16 日指定日期 舉行，帶來融合傳統文化、娛樂表演與節慶美食的沉浸式體驗。

本次慶典歡迎象徵活力、行動力與新開始的 馬年（火馬年）。整個活動期間，這些主題將透過喜慶裝飾、現場表演與互動體驗呈現，邀請社區民眾一同迎接嶄新的一年。

全新與回歸的農曆新年娛樂內容

·太鼓表演

由 La Jolla Taiko 帶來充滿震撼力的日本傳統太鼓演出，巧妙融合經典太鼓節奏與全球及現代元素，呈現傳統與創新的精彩碰撞。

· 舞獅舞龍表演

由 Three Treasures Cultural Arts Society 帶來色彩繽紛、節奏明快的舞獅舞龍演出，讓遊客沉浸於農曆新年的熱鬧氛圍中。

· 幸運紅包

依循農曆新年傳統，象徵好運、財富與祝福的紅包，將於 Garden Gate Plaza 的文化表演間發送給遊客。

·節慶限定美食

推出多款文化風味十足的節慶餐飲，包括五花肉刈包、牛肉炒麵、臺式鹽酥雞、餛飩湯，以及芒果布丁、磚塊吐司等甜點。飲品選項包含麒麟啤酒、Bivouac 梨子蘋果酒，以及招牌橙花雞尾酒，為新年增添美味儀式感。

·拍照打卡點

園區內設有多個農曆新年主題拍照場景，包括生肖主題裝置，讓遊客留下歡慶馬年的美好回憶。

年票會員尊享全年精彩活動

體驗 SeaWorld 全年活動的最佳方式就是成為年票會員，享有無限次入園與多項專屬福利。活動包含農曆新年、七海美食節（Seven Seas Food Festival）、Viva La Musica、夏日盛典（Summer Spectacular）等精彩內容。

年票會員全年無黑名單日，可多次入園，並享有免費攜伴門票、全新會員專屬活動、免費停車，以及商品、餐飲、快速通行與幕後動物導覽等多項優惠。

限時優惠：南加州 居民可 每月僅 $10 美元 購買 SoCal 年票，享無限次入園及停車 五折優惠。

※ 農曆新年活動時間可能更動或取消，恕不另行通知。

更多資訊、園區營業時間與購票請造訪 **www.seaworldsandiego.com**，並追蹤 SeaWorld 的 Facebook 與 Instagram 以獲得最新活動消息。

關於 SeaWorld

SeaWorld 是領先的海洋主題樂園 ，同時也是獲認證的動物園與水族館，致力於透過有意義的體驗，教育並啟發各年齡層關心海洋生命。每年迎接數百萬名遊客，園區提供近距離動物互動、全年教育計畫、屢獲殊榮的遊樂設施、特別活動與精彩娛樂演出。

60 多年來，SeaWorld 持續透過科學研究、教育與人道動物照護，推動海洋保育，並獲得 American Humane 人道認證，以及海洋哺乳動物公園與水族館聯盟（AMMPA）與美國動物園與水族館協會（AZA）認證。

SeaWorld 也是全球最大海洋動物救援組織之一，至今已協助超過 42,000 隻動物。成立於 2003 年的 SeaWorld 保育基金會，已提供超過 2,000 萬美元 資助近 1,400 個組織，支持全球重要研究與保育行動。園區部分收益亦持續投入保育承諾。

SeaWorld 樂園位於美國奧蘭多、聖安東尼奧、聖地牙哥，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比。SeaWorld 為 United Parks & Resorts（NYSE: PRKS）旗下品牌之一。

更多資訊請造訪 SeaWorld.com。