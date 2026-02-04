我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

365 Solar太陽能 預約免費評估送$50禮品卡2/22截止

面對2026年電費持續上漲，365 Solar推出「2026馬力全開・馬上預約馬上有禮」活動，主打免費太陽能（見圖）評估，先了解、再決定。活動期間內，只要成功預約上門評估，不需任何費用，即可獲得$50禮品卡；電費帳單達$200以上，再加送$200禮品卡。完成評估後，若於活動期間簽約，依系統規模與資格，最高可再享$1,000優惠。活動至 2026年2月22日 止，優惠需符合相關條件，每戶限享一次。

許多民眾以為裝太陽能一定要先花一大筆錢，但實際上，多數家庭在評估後才發現，太陽能每月的費用往往接近，甚至低於目前的電費支出，等於把原本付給電力公司的錢，轉而用在自己家裡的能源設備上。透過免費評估，民眾可以清楚知道：若安裝太陽能，每個月大約要付多少、能抵掉多少電費，以及多久能開始真正省錢。

對一般民眾來說，安裝太陽能不一定要一次付清，也不代表只能用購買的方式。目前太陽能板可選擇租賃方案或分期購買，依照自身預算與用電狀況，選擇最適合的方式。許多人在免費評估後發現，改用太陽能後，每月的能源支出更穩定、可預期，有助於降低長期電費壓力。專業人員也會在評估過程中，清楚說明租或買哪一種方式較划算，讓民眾在不花任何費用的情況下，就能先了解太陽能是否真的能幫助付出目前的電費。

預約免費評估626-672-1668，電郵聯絡[email protected]，地址398 Lemon Creek Dr., #I, Walnut, CA，或上網了解更多www.365solar.net。

